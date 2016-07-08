Симферополь, 8 июля, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Итоговая стоимость строительства Керченского моста составит 227,92 млрд рублей. Калькуляцию затрат на предприятии провели с учётом затрат подрядчика проекта ООО «Стройгазмонтаж» и заказчика строительства ФКУ «Упрдор «Тамань» Федерального дорожного агентства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Упрдор «Тамань».

Пьер Огюст Ренуар. Новый мост. 1872

«Общая цена государственного контракта на проектирование и строительство моста через Керченский пролив (затраты подрядчика) утверждена в размере более 223,1 млрд руб. в ценах соответствующих лет, в том числе НДС 18%. Соответствующее допсоглашение к контракту подписано между ФКУ «Упрдор «Тамань», выступающим заказчиком по проекту от имени Российской Федерации, и ООО «Стройгазмонтаж», определенным единственным исполнителем работ», — сообщили в пресс-службе.

Названная сумма почти на 380 млн рублей меньше, чем предельная стоимость реализации проекта, утвержденная распоряжением правительства России от 30 января 2015 года.

Помимо стоимости самого моста, реализация проекта предусматривает затраты заказчика на строительный контроль, авторский надзор, выкуп земельных участков и оформление в постоянное пользование, а также «непредвиденные расходы». Суммарно эти затраты составляют 4,78 млрд рублей.

Напомним, в январе 2015 года «Стройгазмонтаж» (СГМ) бизнесмена Аркадия Ротенберга стала генподрядчиком по строительству транспортного перехода через Керченский пролив. Предполагалось, что открытие автомобильного движения и начало временной эксплуатации железнодорожного моста состоится в декабре 2018 года, однако сроки запуска железнодорожной ветки через мост сдвинули на год — на 1 декабря 2019 года.

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