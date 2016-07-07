Минск, 7 июля, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Белорусские футболисты будут выступать в «вышиванках» под новым брендом «Белые крылья». Об этом в опубликованном 7 июля на сайте «Трибуна» интервью заявил назначенный в июне после освобождения из СИЗО директор департамента по маркетингу и коммуникациям Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) Владимир Бережков.

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По словам Бережкова, создание бренда сборной Белоруссии по футболу — это первое, что пришло ему в голову, когда глава государственного «Банка развития Республики Беларусь» Сергей Румас предложил ему работу в футбольной госструктуре. Бережков констатировал проблему: «Как это ни парадоксально звучит, главную команду страны люди не любят».

«Очевидно, для этого нам нужно объединить всех болельщиков. Им нужно показать, что есть одна команда, которую стоит любить на протяжении долгого времени, потому что другой не будет, — уверен новоназначенный управленец АБФФ. — Требовать от футболистов забивать голы, когда рядом кто-то ехидничает, проявляет желчь, выливает помои на форумах и даже в душе, очень трудно».

Бережков обратился к воспоминаниям о своём криминальном прошлом, отметив, что «много изучал опыт хоккейного минского «Динамо». Бережков сообщил, что в ходе выглядевшей «колхозно» кампании по выбору бренда было проведено голосование, по итогам которого был отвергнут вариант «Бульбаши» и утверждён вариант «Белые крылья» («Белыя крылы»). При этом организаторы PR-акции старались избегать «идеологии». Консалтинговые услуги по новому названию сборной директору департамента по маркетингу и коммуникациям АБФФ оказали певец ВИА «Палац» («Дворец») Олег Хоменко, совладелец портала tut. by Юрий Зиссер и главный редактор печатного органа Администрации президента Белоруссии — газеты «Советская Белоруссия» Павел Якубович.

«Иван Айплатов уже нарисовал красивый знак для логотипа. В азбуке белорусского орнамента он означает «семья». Я не буду раскрывать всех секретов, лишь замечу, что мы будем опираться на символы предков, почитания и вечной памяти. Наш символ будет заложен внутрь логотипа, стилистики. Вот теперь мы точно будем долго объяснять, что означает тот или иной знак. Мы уже начали цикл сюжетов, где люди выступают за самые разные символы», — сообщил Бережков.

«В игровой форме Adidas оставил несколько позиций для федерации футбола. Это номера, фамилии игроков, место для герба и еще несколько позиций, куда мы можем вписать какие-то свои дизайнерские решения. Мы постановили, что на форме будет вышиванка. Я уже открою секрет в этом интервью, что сам логотип будет вышиванкой, в основе которой будет один из элементов азбуки белорусского орнамента. Несколько дизайнеров работает над этим решением. Мы выберем лучший вариант. Итоговый логотип будет органично вписан в игровую форму, в тренировочную, и даже в специальную линейку одежды, которую планируем разработать. Мы хотим, чтобы уже на матч против сборной Франции люди пришли в вышиванках», — заявил директор департамента по маркетингу и коммуникациям АБФФ.

Бережков заверил, что «вышиванка» пойдёт на пользу сборной постсоветской республики: «Я уверен, даже команда будет играть по-другому. У нас не будет просто какая-то закорючка или единичное дизайнерское решение. Это будет именно исторический и графический символ, который носили наши предки и проливали кровь за него. Этот символ будет наполнен смыслом. Уверен, он поможет и болельщикам, и самой сборной».

«Еще большая проблема в том, что нет денег. Как в стране, так и в футболе. Я хожу в самые разные организации. Например, разговаривал о партнерстве с «Новым радио». Мне там сказали, что АБФФ раньше платила, поэтому они не хотят ничего делать бесплатно. Пытаюсь объяснить, что настали другие времена. Раньше крупные бизнесмены просто помогали. Теперь такого нет, — сообщил управленец федерации. — Исходя из этой проблемы отсутствия денег, выбираем определенную стратегию. Мы пытаемся не только резво потратить кучу денег на какие-то маркетинговые акции, но и заработать. Я снова раскрою небольшую тайну. К нам придут два известных человека. Пока не хочу озвучивать фамилии, но это очень достойные люди из мира медиа, которых я хорошо знаю. Они присоединятся к нам в августе. Поверьте, это будут бюджетные приобретения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Белоруссии потратили деньги налогоплательщиков на улучшение своего имиджа, пытаясь сформировать новый бренд города Минска и позитивный образ Александра Лукашенко. В частности, привлекались британские «пиарщики» — Bell Pottinger Group лорда Тимоти Белла (по рекомендации беглого российского олигарха Бориса Березовского) в 2008—2009 годах, в 2010 году улучшением репутации занимался холдинг «Хантсуорт» лорда Питера Селвина Гаммера Чадлингтона, и в том же 2010 году свои услуги властям постсоветской республики предложил лондонский «Институт государственных идеологий» (INSTID), объединивший уроженку Белоруссии Наталью Лещенко (Наталья Гранд) и других. «Вышиванкой» госагитпроп Белоруссии озабочен третий год, позиционируя ее, как и украинские «побратимы», как национальную символику, призванную подчеркнуть отличия белорусов от великороссов.