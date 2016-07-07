Кропоткин, Краснодарский край, 7 июля, 2016, 08:09 — ИА Регнум. В Краснодарском крае вынесен приговор пособнику террористов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 7 июля, на скамью подсудимых сел 18-летний житель города Кропоткина. Молодому человеку было предъявлено обвинение сразу по четырем статьям УК РФ.

Фемида

Марк Семченко не только возбуждал ненависть и вражду по национальному признаку, но и оказывал содействие боевикам. Как доказано в суде, молодой человек разместил в одной из социальных сетей в Интернете под именем пользователя «Мансур Аль-Черкасси» видеофайлы. Эти материалы были направлены на разжигание вражды и содержали призывы к осуществлению террористической деятельности, оправданию терроризма.

Кроме того, Семченко оказывал пособничество террористам незаконного вооруженного формирования «Ауховская». Для участников НВФ он подыскивал конспиративное жилье, где можно было подготовиться к очередной вылазке, спрятать оружие и изготовить взрывчатку. Также вместе с боевиками он готовился к разбойному нападению с целью извлечения материальный выгоды в городе Кропоткине.

Сомнений у суда в виновности молодого пособника террористов не оставалось. Доказательств было собрано достаточно. В ходе обысков в доме Семченко следствием было обнаружено взрывное устройство — граната РГД-5.

Суд приговорил преступника к 7 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Кроме того, молодой человек должен будет заплатить 10 тысяч рублей штрафа. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Уже на стадии расследования подсудимый сознался в содеянном и написал явку с повинной.

Также по теме: Четверых последователей ИГИЛ задержали в Краснодаре

В Краснодаре задержаны три жителя Дагестана, намеревавшиеся вступить в ИГИЛ

Добавим, что за текущий год на Кубани вынесены обвинительные приговоры и как минимум трем мужчинам, пытавшимся принять участие в деятельности террористической организации. Так, 23 июня Северо-Кавказским окружным военным судом было рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Республики Дагестан Вагидова Шарафутдина. Мужчина, исповедуя идеи радикального ислама экстремистского толка, желая вступить в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», принял решение выехать в Сирию. Для этого он приехал в Турцию, где был задержан правоохранителями. Еще на стадии следствия несостоявшийся джихадист полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговор — два года колонии общего режима.