Хельсинки, 6 июля, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Россия не против сотрудничества Финляндии с НАТО и США, считает бывший посол Финляндии в России и Германии Рене Нюберг. «Красная линия, которую, по мнению России, мы не должны переступать, — это членство в НАТО», — заявил Нюберг. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает финский национальный вещатель Yle.

Красная линия

Пока финны не примут решение присоединиться к альянсу, не будет никакой военной, политической или психологической реакции со стороны Кремля. По словам Нюберга, такая позиция была ясно высказана в ходе встречи президентов Саули Ниинистё и Владимира Путина в прошлую пятницу, 1 июля.

Нюберг вместе с другими тремя специалистами представил весной доклад о внешней политике и политике безопасности с оценкой возможных последствий вступления Финляндии в НАТО.

Как отмечает издание, президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Швеции Стефан Лёвен впервые приглашены на ужин в рамках саммита НАТО, который пройдет в Варшаве 8−9 июля. По словам Нюберга, это говорит о хороших отношениях с альянсом. Финляндии, по мнению экс-посла, не надо «пытаться сесть за все столы НАТО». Вместо этого, страна должна углублять сотрудничество с США, Великобританией, Швецией и НАТО. «Ведь наша задача — не в том, чтобы вступить в НАТО. Наша задача — повысить безопасность Финляндии», — убежден он.

Напомним, 6 июня в Москве состоялась встреча министров иностранных дел Финляндии и России Тимо Сойни и Сергея Лаврова. На пресс-конференции по итогам переговоров Лавров отметил, что у России «вызывает негативное отношение линия НАТО на продвижение своей военной инфраструктуры к нашим границам, на втягивание других государств в военную деятельность блока». По его словам, Москва придерживается позиции о том, что «каждая страна суверенна выбирать себе такую политику обеспечения безопасности, какую она считает нужной». Однако глава МИДа РФ также напомнил о российском суверенном праве «обеспечивать свою безопасность теми методами, которые адекватны для рисков сегодняшнего дня». «Я уверен, что наши финские друзья и соседи также это понимают», — подчеркнул Сергей Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля состоялась встреча президентов Саули Ниинистё и Владимира Путина. Во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров между главами России и Финляндии Владимир Путин дал понять, что в случае вступления Финляндии в военный блок НАТО, российские войска будут снова придвинуты к границе этой страны. «Тем не менее, уважаем решение Финляндии», — добавил он (цитата по Yle). По словам Путина, НАТО с удовольствием готово «воевать до последнего финского солдата, а Россия этого не хочет».

Читайте также: Финны о вступлении в НАТО: Мы не боимся РФ, но хотим взять Швецию с собой