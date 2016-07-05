ВИДЕО: Когда придут отбирать ваших детей, защитить вашу семью будет некому
Москва, 5 июля, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Автор ИА REGNUM, детский психолог и публицист Ирина Медведева, твердо убеждена в том, что травля уполномоченного по правам детей Павла Астахова вызвана не чем иным, как его бескомпромиссной позицией в противостоянии с носителями ювенальных идей и «голубым лобби».
Взращенные глобалистским государством доморощенные либералы не могут простить Астахову его попыток защитить семью, сделать ее лучше. Ведь семья для них криминальна по своей сути, поскольку семья — это в первую очередь дети, а дети — это увеличение народонаселения, против чего они воюют.
Еще более важно то, что именно в семье, от родителей к детям передается культурная традиция, принятая в данном народе и государстве. С этим не могут смириться глобалисты, проект которых отменяет все национальные, культурные традиции и отличия народов. Глобальное государство унифицирует, а, следовательно, и расчеловечивает людей.
Люди, бездумно отдающие голоса в пользу либералов, осуществляющих травлю детского правозащитника, задумайтесь! — когда придут за вашими детьми, противодействующего неправомерному вторжению в семью Павла Астахова не будет на своем посту.
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Для тех, кто не струсит сформировать свое собственное впечатление о том, правильно ли говорил Павел Астахов с детьми, пострадавшими на Самозере, публикуем полную видеозапись этого разговора в больнице.