Москва, 5 июля, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Автор ИА REGNUM, детский психолог и публицист Ирина Медведева, твердо убеждена в том, что травля уполномоченного по правам детей Павла Астахова вызвана не чем иным, как его бескомпромиссной позицией в противостоянии с носителями ювенальных идей и «голубым лобби».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Домашний криминал

Взращенные глобалистским государством доморощенные либералы не могут простить Астахову его попыток защитить семью, сделать ее лучше. Ведь семья для них криминальна по своей сути, поскольку семья — это в первую очередь дети, а дети — это увеличение народонаселения, против чего они воюют.

Еще более важно то, что именно в семье, от родителей к детям передается культурная традиция, принятая в данном народе и государстве. С этим не могут смириться глобалисты, проект которых отменяет все национальные, культурные традиции и отличия народов. Глобальное государство унифицирует, а, следовательно, и расчеловечивает людей.

Люди, бездумно отдающие голоса в пользу либералов, осуществляющих травлю детского правозащитника, задумайтесь! — когда придут за вашими детьми, противодействующего неправомерному вторжению в семью Павла Астахова не будет на своем посту.

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Для тех, кто не струсит сформировать свое собственное впечатление о том, правильно ли говорил Павел Астахов с детьми, пострадавшими на Самозере, публикуем полную видеозапись этого разговора в больнице.