Симферополь, 5 июля, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Главным залогом успеха в музыке является искренность, вера «в то, что ты создаёшь» и во что «вкладываешь часть своей души». А самое ужасное — бесталанность и подражание музыкальному стилю, «который не чувствуешь». Об этом во время встречи с творческой молодёжью на форуме «Таврида на Бокальской Косе» в Крыму рассказал композитор, певец и музыкальный продюсер Андрей Косинский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе форума.

Фото пресс-службы форума «Таврида на Бакальской косе»

«Нет ничего хуже, чем бесталанность, чем насильные попытки подражать стилю, который не чувствуется автором, который он не понимает, — считает Косинский. — Нужно сформировать своё гармоническое отношение к музыке, знать своих исполнителей, знать, чем они живут и что им интересно и нравится».

В ходе прослушивания участников форума «Таврида» Андрей Косинский не раз подчёркивал, что музыкой надо жить. «Ни одна консерватория в мире не научит вас жить музыкой. «Таврида» же предоставляет такую возможность. Живите музыкой и влюбляйтесь в то, чем занимаетесь», — дал напутствие преподаватель.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида на Бакальской косе» начался в Крыму 1 июля. Среди его участников около 3 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. С 1 по 7 июля проходит тематическая смена «Молодые композиторы, музыканты и хореографы». 6 июля участники форума пройдут открытое прослушивание Игоря Крутого для конкурса «Новая Волна», а лучшие из них попадут в полуфинал конкурса.

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