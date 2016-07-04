Нижний Новгород, 4 июля, 2016, 18:42 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде прекращена поставка топлива муниципальному общественному автотранспорту. Как сообщает НТА-Приволжье, компания-поставщик ООО «Пассажирнефтьсервис-НН» пытается получить с муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» многомиллионные долги.

Пассажиры

По словам генерального директора «Пассажирнефтьсервис-НН» Максима Косова, на сегодня долги муниципалов перед поставщиком топлива превысили 100 млн рублей. Из них 70 млн. рублей — просроченный долг.

При этом чиновники из нижегородской мэрии неоднократно были предупреждены о возможно прекращении поставок топлива. Однако, с марта 2016 года «Нижегородпассажиравтотранс» не оплачивает полученное топливо, виня во всем «тяжелую экономическую ситуацию».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, это не первый случай в Нижнем Новгороде, когда муниципалитет накапливает огромные долги перед поставщиками топлива. Так, в самом конце декабря 2015 года «Пассажирнефтьсервис-НН» уже прекращал поставки топлива общественному транспорту города, пытаясь выбить из администрации города причитающиеся компании деньги.

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Тогда руководство «Нижегородпассажиравтотранса» распорядилось производить заправку автобусов перед отправлением в рейс за наличные средства, которые были получены в результате сбора выручки за перевезенных пассажиров. При этом сами чиновники признали такие меры вынужденными, пообещав погасить возникшую задолженность.