Брянск, 4 июля, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Выдвижение в качестве кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» учительницы Валентины Мироновой в Унечском одномандатном избирательном округе №78 в Брянской области — свидетельство того, что «Единая Россия» взяла курс на обновление своих рядов, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По мнению политолога, не стоит говорить о том, что партия власти «сливает» округ.

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«Единая Россия» просто отвечает на общественный запрос. У нас любят и уважают учителей и врачей. Наверное, «Единая Россия» таким движением пытается показать, что не является партией чиновников и делает ставку на людей, которые, несмотря на размер зарплаты, являются представителями одной из самых уважаемых профессий. Я думаю, что для «ЕР» с точки зрения федеральной кампании, выдвижение кандидата из народа не так плохо», — сказал политолог.

Вместе с директором брянской школы Валентиной Мироновой в округе баллотируются представители и других парламентских партий, а также кандидаты от партий «Яблоко» и «Родина». КПРФ здесь будет представлять депутат брянского горсовета Андрей Архицкий, который, как считает политолог, хоть и является сильным конкурентом, но вряд ли сможет противостоять Валентине Мироновой — выбор жителей Брянской области падет скорее на учителя, чем на ветерана боевых действий в Афганистане.

От «Справедливой России» в Унечском округе баллотируется член совета регионального отделения партии Александр Медведков, а ЛДПР выдвигает предпринимателя Виктора Киселева. Добавят остроты на выборах в округе №78 и представители непарламентских партий. Так, «Родину» здесь будет представлять предприниматель, депутат областной думы Иван Медведь, который участвовал в праймериз «Единой России», занял пятое место, не согласился и перешел в «Родину». От партии «Яблоко» планирует выступать супруга руководителя местного отделения Ольга Махотина, которая в 2015 году пыталась стать кандидатом в губернаторы Брянской области. До самих выборов она так и не дошла — г-жа Махотина не смогла пройти муниципальный фильтр.

Представитель партии «Яблоко» есть и в Брянском одномандатном избирательном округе №77. Причем, кандидат также знаком избирателям — от партии здесь баллотируется тезка губернатора Александр Богомаз. Очевидно, что «Яблоко» не стало отказываться от шанса «оттянуть» голоса и выставляет кандидата, известного только своей фамилией. К слову, не ясно, сможет ли он все-таки попасть в бюллетень — в 2015 году на довыборах в Брянскую областную думу избирком отказал Александру Богомазу в регистрации.

Из серьезных кандидатов в округе — член «Единой России», депутат областной думы Владимир Жутенков, который выиграл праймериз у действующего депутата Госдумы Виктора Малашенко и оставил его за бортом списка «Единой России». КПРФ в 77-м округе представляет молодое поколение: партия предлагает первого секретаря областного комсомола Константина Павлова. ЛДПР выдвигает в округе главу Стародуба Дмитрия Винокурова. «Справедливую Россию» тоже будет представлять либерал-демократ, хоть и бывший. В округе баллотируется предприниматель Валерий Храмченков.

«Брянскую область можно рассматривать как конкурентную. Но нужно смотреть на то, как будут проходить выборы при новом губернаторе Александре Богомазе, потому что мы помним, что при Денине все было очень сложно», — считает Константин Калачев.

При этом он добавил, что позиции «Единой России» в округе достаточно сильны, хотя КПРФ также может надеяться на хороший результат. Несмотря на то, что списывать со счетов ЛДПР и «Справедливую Россию» в Брянске тоже не стоит, они, скорее всего, будут бороться за третье и четвертое место.

«Малым партиям и их выдвиженцам мало что светит», — подытожил политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению заведующего кафедрой философии и политологии Брянского госуниверситета, кандидата исторических наук Александра Ветошко, в Брянской области единственным шансом для коммунистов — ближайших конкурентов «Единой России», остается голосование по партийным спискам. Однако и здесь есть препятствие: участие представителей партии в «плохих историях».

«Сейчас у коммунистов позиция намного, на мой взгляд, ухудшилась. Сыграл роль и Орел с Потомским, который часто звучит в негативном аспекте, многие и по списку КПРФ прохаживаются, потому что разные люди туда идут. Несмотря на то, что Геннадий Андреевич (Зюганов — прим. ИА REGNUM ) говорит, что они самые честные, не совсем это так. И чем дальше, тем виднее», — говорил ранее корреспонденту ИА REGNUM брянский политолог.

Также, по мнению другого политолога, доцента МГУ им. Ломоносова, кандидата политических наук Григория Казанкова, на руку «Единой России» может сыграть электоральный спад в регионе.

Выборы депутатов Госдумы седьмого созыва пройдут 18 сентября.

На предыдущих выборах, которые прошли в 2011 году, «Единая Россия» заняла первое место с результатом 50,1% голосов. Второй стала КПРФ (23,3%), третье место заняла «Справедливая Россия» (11,2%), а четвертое — ЛДПР, за которую проголосовали лишь 10,6%. «Яблоку» отдали свои голоса 2% избирателей.

В Государственной думе шестого созыва Брянскую область представляют Виктор Малашенко («Единая Россия») и Петр Романов (КПРФ).