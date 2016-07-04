Хабаровск, 4 июля, 2016, 08:40 — ИА Регнум. В будущем Свободном порту Ванино почти в два раза подрожала гречневая крупа. Еще недавно цена за килограмм самой народной крупы не превышала 65 рублей. В середине июня ошеломленные жители двух прибрежных районов — Ванинского и Советско-Гаванского — увидели на прилавках гречку стоимостью от 82 до 110 рублей за килограмм, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Цены на гречку выросли почти в два раза

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«Мы уже мясо не покупаем, теперь и гречку перестанем покупать. Что же это творится?! Ладно бы импортное, но ведь гречка-то наша, алтайская!», — возмущается пожилая покупательница в одном из местных магазинов.

С покупателями солидарны и продавцы, которые считают такую цену на гречневую крупу необоснованной.

Владельцы магазинов говорят, что подобные резкие скачки цен случаются именно в июне с завидным постоянством, вот уже на протяжении трех лет. И если в 2014 году на Алтае, главном поставщике гречки в России был плохой урожай, то в 2015 году урожай был хороший. Однако резкий скачок цен все равно произошел. Предприниматели говорят, что подобная ситуация имеет место не только в Хабаровском крае.

«Мы связывались с коллегами в Приморском крае, у них такая же ситуация. И по всей стране так. Это может быть как политика производителей, так и сговор крупных оптовиков. В любом случае ситуация ненормальная. Если раньше гречка считалась дешевым продуктом и незначительное подорожание не слишком волновало людей, то сегодня, когда большинство дальневосточников вынуждены отказываться от многих привычных продуктов, такая, запредельная, на мой взгляд, цена, вызывает вполне справедливый гнев у населения», — рассказал владелец торговой сети.

Между тем, ритейлеры отмечают еще одну особенность: подорожавшую гречку люди стали раскупать очень быстро — берут сразу помногу, про запас. По мнению предпринимателей, это может быть связано с опасениями, что народный продукт подорожает еще.

Как сообщало ИА REGNUM, Ванинский муниципальный район получил статус Свободного порта. Режим порто-франко предусматривает особые условия для инвестиционной и предпринимательской деятельности. Общий размер страховых взносов для резидентов составляет 7,6%, налог на прибыль не превышает 5%, из которых 0% — в федеральную казну, не более 5% — в региональную. В течение пяти лет налог на прибыль равен 0%.