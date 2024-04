Санкт-Петербург, 1 июля, 2016, 22:52 — ИА Регнум. Транспортно-пересадочный узел «Девяткино» в районе активно застраиваемого поселка Мурино Всеволожского района Ленинградской области будет создан до 2021 года. Об этом сегодня, 1 июля, сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга. Общая стоимость проекта составляет 36,7 млрд рублей. Он включает в себя автобусный вокзал, станцию метрополитена, железнодорожную станцию, а также перехватывающую парковку.

Рельсы

Строительство в Мурино будет вестись с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Проектом уже заинтересовались крупные инвесторы, например, компании The Far East and Pacific Investments (FEPI) и Mootor Grupp AS. Также партнерами потенциального концессионера готовы выступить «Банк ВТБ» и «Сбербанк».

Читайте ранее: ВТБ профинансирует платные дороги на стыке Петербурга и Ленобласти

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин накануне провели заседание межведомственной рабочей группы по подготовке и реализации этого проекта.

По словам чиновников, чтобы будущий автовокзал экономически себя оправдал, необходимо обеспечить не менее 300 отправлений автобусов в сутки, что соответствует обслуживанию 7,5 тыс. пассажиров. Рассчитанный на такое количество отправлений, автовокзал будет занимать участок площадью 10 080 кв. метров.

Комитет по архитектуре и градостроительству Ленобласти уже начал подготовку документации по планировке территории. Заказчиком и инвестором этих работ выступает «Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти». Срок их выполнения — второй квартал 2017 года.

Кроме того, подготовлены проекты соглашения о сотрудничестве с ОАО РЖД и ГУП «Петербургский метрополитен». Игорь Албин отметил необходимость максимально согласовывать действия с профильными органами власти Петербурга на всех этапах реализации проекта для корректной партнерской работы.

В недельный срок органам власти двух субъектов Федерации предстоит подготовить проект временного порядка взаимодействия при формировании техзадания на разработку проектов планировок территорий, располагающихся на границе Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Напомним, на ПМЭФ губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве при развитии транспортной инфраструктуры.