Астана, 1 июля, 2016, 14:17 — ИА Регнум. В Западно-казахстанской области (ЗКО) селяне с 2015 года ждут выплат компенсаций за уничтоженный больной бруцеллезом скот в объеме порядка 17 млн тенге (около 3,2 млн рублей). Вопрос подняли в местном филиале палаты предпринимателей 30 июня сообщает новостной портал западного Казахстана «Мой город».

excellentzebu1050 Крупный рогатый скот

С начала 2015 года и по нынешний день 69 физическим и юридическим лицам не возмещена стоимость животных, которых изъяли и уничтожили из-за бруцеллеза. Размер компенсации составил 16,9 млн тенге (3,2 млн рублей). Таковы результаты проверки, проведенной местной палатой предпринимателей совместно с прокуратурой, сообщила директор филиала палаты предпринимателей Зеленовского района Асель Карткужакова.

«В 2015 году при диагностических исследованиях животных на бруцеллез в ТОО «Дамир» было выявлено 8 голов крупного рогатого скота и 20 голов мелкого рогатого скота, положительно реагирующих на бруцеллез. В апреле и мае 2015 года больной скот был сдан в убойный пункт крестьянского хозяйства «Жардем». Сумма возмещения ТОО «Дамир» отделом ветеринарии Зеленовского района установлена в размере 6 миллионов тенге (1,13 млн рублей). Однако до настоящего времени указанная сумма предпринимателю не выплачена. Аналогично до сегодняшнего дня не возмещены стоимости изъятых и уничтоженных больных животных 68 физическим и юридическим лицам», — рассказала Карткужакова.

Согласно правилам и условиям возмещения физическим и юридическим лицам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, утвержденных приказом министра сельского хозяйства от 30 октября 2014 года за №7−1/559, стоимость изымаемых и уничтожаемых больных животных, продукции и сырья животного происхождения, либо обеззараженных и переработанных без изъятия животных, представляющих опасность животных или человека, подлежит обязательному возмещению. Стоимость уничтоженного скота должна быть возмещена его владельцам в течение 10 рабочих дней после изъятия и уничтожения больных животных.

Сельчанам компенсацию не выплатили. В мае прокуратура района направила письмо в районный акимат на устранение нарушений.

На совете в палате выяснилось, что министерство сельского хозяйства этот вопрос адресовало самим регионам. В этой связи на совете рассказали, что вопрос выплат будут рассматривать депутаты на сессии областного маслихата (местный представительный орган — прим. ИА REGNUM ).

В ЗКО такой случай — не первый. В феврале 2015 года в аналогичной ситуации сельчанам, после вмешательства прокуратуры, выплатили компенсации на сумму 15,6 млн тенге (около 2,9 млн рублей) — деньги, которые 115 владельцев скота ждали со второго полугодия 2014 года.

Отметим, вопрос актуален не только лишь для ЗКО. Напомним, что в Карагандинской области Казахстана, где погибли два человека из-за забоя и употребления мяса коровы, больной сибирской язвой, было найдено и уничтожено еще одно больное животное. И в Карагандинской области, и в Восточно-Казахстанской области (ВКО), где произошли вспышки сибирской язвы, скот осматривается и повторно вакцинируется. На одном из пастбищ ВКО ввели карантин. Ветеринары считают, что заражение скота могло произойти из-за выпаса вблизи скотомогильников. А ситуация с ними в Казахстане вышла из-под контроля заявил премьер-министр Казахстана Карим Масимов, комментируя ситуацию с сибирской язвой.

«Я думаю, что надо в этом очень подробно разобраться. Мы должны четко видеть всю карту — где могильник начинается… Скот пасется там, люди где-то знают, где-то не знают про эти скотомогильники, 50−100 лет назад там хоронились. Значит, они все должны быть под надежной охраной, тем более деньги выделялись на это. Надо посмотреть, куда ушли эти деньги и кто за это персонально отвечает, не только в Карагандинской области — там мы подробно разбирались, но и в каждой из областей», — сказал Масимов.