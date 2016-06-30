Анкара, 30 июня, 2016, 13:26 — ИА Регнум. 13 человек, которые подозреваются в причастности к теракту в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, задержаны в Турции. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает телеканал NTV.

Voice of America Турецкие силовики за работой

По данным местного телеканала, трое из задержанных — граждане иностранных государств.

Известно, что все 13 человек уже доставлены в полицию для допроса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле прогремела серия взрывов. Затем неизвестный открыл стрельбу на автостоянке по выбегающим из здания аэровокзала пассажирам.

По последним данным, в результате теракта погибли более 35 человек, еще более 150 получили ранения.

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