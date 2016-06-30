Москва, 30 июня, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Россия не станет решать вопросы возобновления туристического трафика, если на самом высоком уровне не будет решена проблема безопасности российских граждан на территории Турции. Здесь не должно быть иллюзий. Такое мнение 29 июня на телеканале «Россия 1» в рамках передачи «Специальный корреспондент» озвучил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

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«Сейчас много желающих использовать теракт в Стамбуле для того, чтобы ударить по курдам. Анализ фактов говорит, что почерк и исполнение теракта в Стамбуле практически полностью идентичен почерку исполнения теракта в Брюсселе. За этим стоит ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация). На территории Турции создана и действует хорошо законспирированная, технически оснащённая и организационно оформленная структура «Исламского государства». Это главный вывод, который должна сделать Турция для себя, для того чтобы исключить в дальнейшем двойные стандарты в оценке международного терроризма», — уверен эксперт.

На фоне этого, по мнению Коротченко, российские и турецкие спецслужбы должны провести очень большую и тщательную работу, связанную с анализом возможностей ущерба и удара по безопасности российских туристов, которые в перспективе поедут в Турцию. В данном разрезе необходимо обеспечить безопасность трансфертов и самих заграничных курортов.

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Косачев: Теракт в Стамбуле направлен против отношений Турции с РФ

«Мы ни в коем случае не будем решать вопросы возобновления туристического трафика, если вопрос безопасности граждан России не будет решён на самом высоком уровне. И здесь никаких иллюзий быть не должно. В основе позиции России в отношениях с Турцией должен лежать учёт российских национальных интересов и прагматизм», — подытожил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрывов в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле 28 июня погибли 36 человек, 147 — ранены. Руководство страны считает, что в террористической атаке, вероятнее всего, виноваты террористы «Исламского государства» (запрещена в РФ). В момент теракта в аэропорту находились 15 детей из российского танцевального ансамбля «Бисеринка», ребята не пострадали.