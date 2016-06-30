Омск, 30 июня, 2016, 06:39 — ИА Регнум. До выборов в Государственную думу остается 2,5 месяца. Парламентские партии уже утвердили окончательные списки кандидатов в депутаты. «В Омской области борьба предстоит, как ни странно, интересная. Мы думали, что все будет вяло, скучно, однако все прорисовывается любопытно. При этом я, конечно, совершенно не жду большого ажиотажа в смысле явки», — сообщила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский политолог Галина Татаринова.

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«Что касается Омской области, ситуация по округу, где от КПРФ выдвигается Олег Смолин (№140 — прим. ИА REGNUM), на мой взгляд, была решена «наверху» в результате тактических переговоров Кремля и КПРФ. Решили просто оставить округ, показав свою лояльность. А где еще выбирать округ? Ну конечно в «красном поясе» — в городе Омске. Это одна из версий», — рассуждает политолог.

«Второй момент. Если Степан Бонковский все же решит поучаствовать в борьбе, а у него такая возможность пока сохраняется, он может пойти и не от «Единой России», он, в общем-то, может оказаться единственным кандидатом, который в состоянии противостоять Смолину, — отметила Галина Татаринова. — Бонковский обошел округ, он очень много работал там с людьми. Он там свой, местный, люди его поддерживают. Что касается Смолина, у него также поддержка есть, но все-таки он далеко, он уже давно не в Омске. Поэтому Бонковский мог бы ему противостоять. Его просто не хотят сильно соединять с «ЕР», чтобы он «взял» какой-то своей личной симпатией».

По ее словам, большой интриги можно ждать, когда пойдет речь об Андрее Голушко и Олеге Денисенко: «Это будет очень любопытно, и пока непонятно, как это все будет».

«Добавлю, в ходе праймериз административный ресурс хорошо себя показал, он будет мобилизован на 100%», — сказала Галина Татаринова.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, итоговые списки кандидатов в депутаты Государственной думы VII созыва от КПРФ, «Единой России», «Справедливой России», и ЛДПР уже известны.

По мнению политологов, интересная ситуация складывается именно на 140-м одномандатном округе Омской области. От «ЕР» там планировалось выдвижение депутата областного Заксобрания, победителя предварительного голосования Степана Бонковского. Однако после съезда в июне единороссы объявили, что принято решение не выдвигать своих кандидатов по 18 одномандатным округам, в их число вошел и округ № 140. «Степан Бонковский продолжит избирательную кампанию на выборах в Законодательное собрание Омской области по 22 одномандатному округу», — прокомментировал секретарь Омского регионального отделения «Единой России» Александр Артемов. От КПРФ по округу №140 будет баллотироваться действующий депутат Госдумы РФ Олег Смолин.

Между тем, как сообщают омские СМИ, лидер омского отделения КПРФ Александр Кравец наличие «договорного матча» с «Единой Россией» отрицает.

«Единая Россия» просаживается. Они не могут подобрать достойного кандидата, который может посоперничать с ярким политиком Олегом Смолиным. Они же понимают, что выборы — это распил, а на этом участке пилить не получится. Шансов сработать против Смолина у них нет. Мы никогда не играли в договорные матчи», — цитирует лидера омского отделения коммунистов «БК 55».

От «Справедливой России» по 140-му округу будет баллотироваться депутат областного Заксобрания Евгений Дубовский, от ЛДПР — депутат Исилькульского райсовета Кирилл Атаманиченко.

«Что касается ЛДПР. Если говорить о Госдуме, то на нашей территории это бесполезно. А в Заксобрание, мне кажется, какие-то прорывы вполне возможны. Рейтинг ЛДПР в целом по России растет», — подытожила Галина Татаринова.

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Напомним, выборы в Государственную думу пройдут 18 сентября 2016 года. Депутатов будут избирать по смешанной системе: часть — по одномандатным округам, часть — по партийным спискам.