Владивосток, 30 июня, 2016, 04:15 — ИА Регнум. Введение упрощенного визового режима для иностранцев, который должен был заработать на территории Свободного порта Владивосток изначально с 1 января, потом с 1 июля, вновь отложили. Теперь, по заявлению Минвостокразвития, преференция начнет действовать только после модернизации информационной системы «МИР», пограничных переходов и общего тестирования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

timmis-travel.ru Визы

Напомним, теоретически виза будет оформляться в форме электронного документа. Иностранцу не менее чем за 3 суток до предполагаемой даты въезда нужно подать заявление на специализированном интернет-сайте. После проверки анкеты заявитель получит уведомление о предоставлении въездной визы. При положительном решении нужно будет в электронном виде отправить подтверждение об оплате консульского сбора. При пересечении границы — предъявить паспорт или другое удостоверение личности, действительный страховой полис и распечатанное уведомление о выдачи визы.

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Сейчас для въезда иностранцев в Свободный порт Владивосток также действует упрощенный порядок въезда на территорию РФ. Так, режим въезда без оформления визы действует: для пассажиров круизных лайнеров — они могут находиться во Владивостоке без визы до 72 часов, для организованных тургрупп из Китая, а также иностранцев — владельцев карт для деловых и служебных поездок в страны АТЭС.

Причиной переноса введения упрощенного визового режима на этот раз стало в том числе отсутствие утверждённых нормативных документов.

«С учетом того, что весенняя сессия Госдумы закончилась 27 июня, принятие необходимых правовых актов, позволяющих иностранцам пользоваться визовыми льготами, до 1 июля представляется проблематичным», — сообщили в Минвостокразвития.

Также для полноценной работы преференции необходима модернизация различных ресурсов, что тоже требует времени.

«Оформление виз в электронной форме дистанционно является уникальным решением для России. Оно требует соответствующего развития информационных ресурсов ряда органов исполнительной власти, в том числе ФСБ, МИДа и Минкомсвязи», — пояснил в СМИ замглавы Минвостокразвития Кирилл Степанов.

Речь идет о модернизации государственной информационной системы «МИР».

«После модернизации информационной системы и подготовки программно-аппаратного комплекса требуется аттестация нововведений на информационную безопасность, учитывая, что она будет работать с конфиденциальной информацией. Минимальный срок такого тестирования составляет 6 месяцев», — уточнили в Минвостокразвития.

При этом отмечается, что автомобильные пункты пропуска на российско-китайской границе надо фактически строить заново. Также выяснилось, что в будущем воспользоваться льготой при пересечении госграницы сможет не любой иностранец.

«Упрощенный визовый порядок въезда предназначен для туристов, бизнесменов и инвесторов из определенного перечня стран. Он позволит снять ограничения для тех, в ком заинтересован Дальний Восток с точки зрения привлечения инвестиций», — заявил Кирилл Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, упрощенный визовый режим для иностранцев на территории Свободного порта Владивосток должен был быть запущен 1 января 2016 года.

По мнению разработчиков закона, упрощенный визовый режим будет способствовать оживлению туристического потока, позволит расширить трансграничную торговлю и будет содействовать развитию туристической и транспортной инфраструктуры Приморья.Подробнее:http://primamedia.ru/news/society/29.06.2016/515286/vvedenie-vo-vladivostoke-uproschennogo-vizovogo-rezhima-otkladivaetsya.html

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