Санкт-Петербург, 29 июня, 2016, 21:52 — ИА Регнум. Проверены все учреждения детского отдыха, подведомственные администрации Ленинградской области. Фактов нарушений, влияющих на безопасность и здоровье детей, не выявлено. Летняя оздоровительная кампания в 47-м регионе проходит в обычном режиме. Об этом сегодня, 29 июня, ИА REGNUM сообщил председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов.

Пионерский лагерь. СССР

«Межведомственной координационной комиссией, в том числе совместно с прокуратурой, проверено около 700 летних оздоровительных учреждений, подведомственных администрации 47-го региона. Ни один областной лагерь не закрыт. В ряде случаев обнаружены незначительные нарушения санитарного и трудового законодательства, определены сроки их устранения», — отметил глава профильного комитета.

Проверки проводились межведомственной координационной комиссией по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи Ленинградской области, также муниципальными комиссиями совместно с федеральными структурами. Продолжается проверка государственных и муниципальных лагерей Ленобласти перед заездом детей на последующие смены и по факту заезда, подчеркнули в пресс-службе областного правительства.

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Ранее региональное управление Роспотребнадзора совместно с прокуратурой обнаружило в Ленобласти пять незарегистрированных детских оздоровительных лагерей, условия пребывания в которых представляли потенциальную опасность для жизни и здоровья детей. Эти лагеря не подали заявление о начале деятельности по организации отдыха и оздоровлению детей и подростков, но осуществляли данную деятельность.

При этом проверки в них выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства. Несколько лагерей после проверок подлежат немедленному закрытию, а в отношении их руководителей будут возбуждены уголовные дела.

Так, в отношении ООО «Тренинговая компания «Медведь» в поселке Лосево Приозерского района материалы направлены в суд на приостановлении деятельности по организации отдыха детей, а также в Следственное управление СК РФ по Ленобласти для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

В отношении ООО «Двенадцать К» во Всеволожском районе (база отдыха «Драгунский ручей) сотрудники Роспотребнадзора направили материалы в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности по оказанию услуги отдыха детей.

Аналогичные решения приняты в отношении ООО «Светозар», Детского центра «ДоброГрад» и Военно-патриотического центра специальной подготовки «Каскад» в Ломоносовском районе. Вынесены постановления о временном запрете деятельности, материалы направлены в суд для принятия решения о полном запрете деятельности по организации отдыха детей.

По результатам проведенных проверок юридические и должностные лица указанных организаций привлечены к административной ответственности.

Напомним, после трагедии на Сямозере в Карелии, в результате которой погибли 14 детей, по всей стране начались массовые проверки летних оздоровительных учреждений, занимающихся деятельностью по организации отдыха и оздоровления детей.

Напомним, что на территории Санкт-Петербурга обнаружены два детских учреждения, нарушавших требования законодательства по пребыванию детей. Один лагерь был полностью нелегальным, другой грубо нарушил действующие нормы. Возбуждены уголовные дела.