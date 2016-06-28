Москва, 28 июня, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Член Совфеда Елена Мизулина призвала отклонить содержащий «антисемейные положения» законопроект о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня. «Этот законопроект не соответствует Конституции РФ. Это — пример того, как Госдума может извратить содержание закона в процессе его рассмотрения», — отметила сенатор.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Законопроектом предполагается выведение из категории уголовных преступлений ряда деяний и перевод их в состав административных правонарушений. Так, ко второму чтению законопроекта появились новые положения, которых не было в тексте законопроекта при его рассмотрении в первом чтении.

В первой редакции Верховный суд предлагал просто побои, не представляющие угрозу здоровью, оставить в категории административных правонарушений. Уголовный состав преступления сохранился для побоев из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

«Ко второму чтению ответственный комитет почему-то расширил круг тех лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за побои. Новая редакция статьи 116 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за побои в случае их совершения «в отношении близких лиц». Это, как указывается авторами поправки, — близкие родственники, люди, ведущие общее хозяйство. То есть уголовная ответственность предусматривается сейчас за побои в отношении определенной социальной группы — семьи. Сами формулировки указывают на то, что поправки готовились быстро, без обсуждений, непродуманно», — заявила сенатор.

Более того, как указывает парламентарий, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьей 116 УК РФ, переведены из категории уголовных дел частного обвинения в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим не подлежат. Учитывая новую редакцию статьи 116 УК РФ, содержащую квалифицирующий признак «в отношении близких лиц», в суды будут попадать уголовные дела о побоях в отношении близких лиц, которые уже давно примирились, опасается Мизулина.

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«Принятые законодательные изменения носят дискриминационный характер по отношению к членам семьи, — настаивает сенатор. — Они противоречат основным задачам государственной семейной политики, направленной на поддержку, укрепление и защиту семьи. Все это легализует ювенальную юстицию, то есть необоснованное вторжение в семейные дела».

«Поскольку уголовное дело теперь можно возбуждать по любому поводу — ссадина, синяк у ребенка, станут хорошим основанием прийти в семью с проверкой и даже возбудить уголовное дело в отношении родителей. У меня нет ответа на вопрос, чем обосновано такое ужесточение ответственности во внутрисемейных отношениях?! Все это выльется в непредсказуемую правоприменительную практику, связанную с необоснованным изъятием детей из семьи. Это нанесет непоправимый вред семейным отношениям. Данные нормы ничем не обоснованы и вызывают справедливое возмущение общественности», — считает Мизулина.

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Сенатор отметила, что против таких изменений активно выступает родительская общественность. Общественники уже провели серию пикетов во всех регионах страны. И собираются в среду — 29 июня — направить в приемную президента РФ подписи людей, выступающих против сохранения подобных положений в законопроекте.

«Полагаю, что Совет Федерации должен отклонить этот законопроект, а также создать согласительную комиссию совместно с Государственной думой по его окончательной доработке», — резюмирует сенатор.