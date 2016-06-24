Минск, 24 июня, 2016, 17:29 — ИА Регнум. В ходе состоявшегося 15−16 июня в Киеве X заседания межправительственной белорусско-украинской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий определены приоритетные направления совместной деятельности, сообщает пресс-служба Госкомитета по науке и технологиям Белоруссии.

Пресс-служба Госкомитета по науке и технологиям Белоруссии

Среди приоритетов для постсоветских республик названы новые материалы и нанотехнологии, оптоэлектроника, биотехнологии, медицина и фармацевтика, сельское хозяйство и продовольствие, рациональное природопользование, ресурсосбережение и защита от чрезвычайных ситуаций, а также лазерные, химические, энергосберегающие, информационные и коммуникационные технологии.

Члены комиссии подписали протокол десятого заседания межправкомиссии, перечень совместных научных и научно-технических проектов на 2017−2018 годы, дополнительный перечень совместных научных и научно-технических проектов на 2017−2018 годы для проведения экспертизы белорусской стороной, исполнительную программу научно-технического и инновационного сотрудничества на 2016−2017 годы.

Белорусский государственный технологический университет и Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко заключили договор о сотрудничестве. Члены белорусской делегации провели рабочие встречи с руководством технопарков Украины, а также ряда научных, образовательных и научно-производственных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине официальный Минск сразу признал киевскую хунту законными властями и предпринял ряд шагов по сохранению уровня контактов в политической, торговой и иных сферах. Александр Лукашенко инициировал активизацию украинского присутствия в СНГ, однако в Киеве заявили лишь о заинтересованности в зоне свободной торговли Содружества. Новое украинское руководство подписало соглашение об ассоциации с Евросоюзом, развязало гражданскую войну и форсировало сближение с НАТО.

Украина и Белоруссия являются участницами программы ЕС для постсоветских республик «Восточное партнёрство». После решения киевской хунты разорвать отношения украинских предприятий с российскими партнёрами в сфере ВПК руководство Белоруссии предложило свои услуги в данной сфере конфликтующим сторонам. Минск также достиг договорённостей с новыми властями Украины по сотрудничеству в транзитной и других сферах деятельности, представляющих взаимный интерес.

По итогам 2015 года на долю Украины пришлось 9,4% белорусского экспорта, на Украине было закуплено 3,1% импорта. Основу белорусских поставок товаров традиционно составили нефтепродукты, выработанные из российской нефти и пользующиеся повышенным спросом на украинском рынке ввиду деградации построенных при СССР НПЗ. Львиную долю торговли услугами обеспечили транспортники.