Минск, 24 июня, 2016, 13:57 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

В ШОС входят искренние друзья Белоруссии. Об этом 24 июня в Ташкенте заявил Александр Лукашенко, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Он поблагодарил президента Узбекистана Ислама Каримова за высокий уровень организации форума и радушный прием. «Белоруссия признательна членам ШОС за предоставленный ей в прошлом году статус наблюдателя. Мы высоко ценим ваше доверие и намерены активно участвовать в работе организации по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, — сказал он. — Вы хорошо знаете о миролюбии и многовекторности внешней политики Белоруссии, которая нацелена на сохранение стабильности и спокойствия в нашем регионе. Мы полностью разделяем подходы ШОС к обеспечению международной безопасности».

«Первостепенное значение имеет объединение усилий для ликвидации различных форм и проявлений терроризма, экстремизма, организованной преступности и наркотрафика, упреждения чрезвычайных ситуаций и конфликтов. Вторым магистральным направлением нашего взаимодействия должна стать экономическая кооперация. В рамках ШОС аккумулирован колоссальный экономический потенциал. К тому же с вхождением в организацию таких стран, как Индия и Пакистан, его масштабы еще более возрастут», — отметил в своём выступлении руководитель постсоветской республики.

Он обратил внимание на возможность реализации «совместных масштабных проектов», отметив: «Серьезный импульс может придать учреждение финансового института Шанхайской организации сотрудничества для их финансирования. В среднесрочной перспективе на базе такой банковской структуры можно было бы создать механизм взаиморасчетов в национальных валютах. Это в значительной мере помогло бы решить проблему зависимости государств от американского доллара».

«В число важных ориентиров формирования экономической политики Шанхайской организации сотрудничества должно войти взаимодействие с Евразийским экономическим союзом. Пока что эта тема не очень обозначена в рамках ШОС», — добавил он.

Лукашенко обратил внимание на поддержку официальным Минском выдвинутого председателем КНР Си Цзиньпином проекта «Экономический пояс Шёлкового пути», отметив, что под Минском строится Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», что говорит о том, что «мы на деле демонстрируем готовность стать одним из ключевых связующих звеньев этого грандиозного плана».

«С учетом высокой значимости в торгово-экономическом сотрудничестве международных перевозок Беларусь готова стать для государств Организации «западными воротами» на пути в Европейский континент», — сообщил он в своём докладе. Руководитель постсоветской республики отметил также, что официальный Минск придаёт развитию сотрудничества с Азией «важнейшее политическое и экономическое значение».

«Как страна-наблюдатель в ШОС мы не собираемся, выражаясь спортивной терминологией, следить за игрой со «скамейки запасных». Белоруссия готова стать активным «полевым игроком» на пространстве Организации и внести весомый вклад в ее работу на благо наших народов и членов Шанхайской организации сотрудничества», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня Александр Лукашенко поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за предоставление Белоруссии статуса наблюдателя в ШОС. Он также заявил: «Мы готовы быть «западными воротами» этой организации». Ранее представители официального Минска заявляли о готовности постсоветской республики стать «воротами» и «мостом» между Евразийским союзом и Евросоюзом, а также другими интеграционными объединениями, в которые входит Белоруссия.