Самара, 24 июня, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Торжественное открытие пункта Общественной «горячей линии» в Самаре состоится 29 июня, он будет действовать по 19 сентября включительно и традиционно разместится в помещении Нотариальной палаты области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kommersant.ru Президент Нотариальной палаты Самарской области и общественница Галина Николаева

Напомним, 18 сентября в Самарском регионе пройдут выборы депутатов в Госдуму и Самарскую губернскую думу.

«С 2009 года электоральный процесс в регионе традиционно проходит при значительной роли Нотариальной палаты Самарской области. Работающий на ее базе пункт Общественной «горячей линии» связи с избирателями как эффективная форма взаимодействия общественных организаций с гражданами чрезвычайно востребован», — отмечают в пресс-службе облправительста.

Опыт работы Общественной «горячей линии» связи с избирателями на федеральных, региональных и местных выборах показал, что работа пункта значимо активизирует механизмы предупреждения и пресечения возможных нарушений избирательного законодательства и выборных процедур, способствует взаимодействию органов власти и структур гражданского общества, повышает доверие граждан к институту выборов в целом.

Согласно официальной информации, дежурство на пункте Общественной «горячей линии» будет организовано студентами и аспирантами кафедры государственного и административного права Самарского университета. Вся информация о мониторинге электоральной ситуации в регионе, о работе пункта Общественной «горячей линии» будет размещаться на информационном ресурсе vybory63.ru (выборы63.рф), созданном в рамках проекта Общественного комитета «За честные выборы», функционирующего как постоянно действующая рабочая группа Общественной палаты Самарской области.

Отметим, торжественное открытие пункта Общественной «горячей линии» связи с избирателями состоится 29 июня в 13:00 по адресу: г. Самара, улица Ленинская, 228. Время работы: с 10:00 до 16:00; 17 и 18 сентября — круглосуточно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самарской области каждый из пяти избирательных округов по выборам депутатов Государственной думы будет состоять из пяти одномандатных избирательных округов для проведения выборов в региональный парламент.

25 кандидатов в депутаты Самарской губернской думы будут избираться по 25 одномандатным избирательным округам. Такое же количество депутатов избирается и по общеобластному избирательному округу.

Схема одномандатных избирательных округов определена на основании данных о численности избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего округа и утверждена сроком на 10 лет. По данным облизбиркома, одномандатные избирательные округа были определены с учетом всех существующих требований: соблюдено примерное равенство одномандатных избирательных округов по числу избирателей с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей, составляющей 98 321 избиратель, не более чем на 10%. Таким образом, количество зарегистрированных в одном одномандатном избирательном округе избирателей составляет не менее 88 488 и не более 108 154 человек.

Одномандатные избирательные округа состоят из территорий, граничащих между собой. Самый большой по численности избирателей Куйбышевский одномандатный избирательный округ № 4 — 107 325 избирателей. Самый маленький по численности избирателей Новокуйбышевский одномандатный избирательный округ№ 5 — 88 877 избирателей.

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