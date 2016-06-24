Волгоград, 24 июня, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Главная спортивная арена Волгограда, которая будет принимать матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, преображается. На сегодня строители уже приступили к сборке элементов фасада здания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании подрядчика «Стройтрансгаз» 24 июня, он будет состоять из 44 секций, которые установят на пирамидальные колонны.

stroytransgaz.ru Строящийся стадион «Волгоград-Арена»

Возводят строители и металлические колонны, на которые будет опираться компрессионное кольцо. Эта металлоконструкция, предназначенная для крепления вантовой кровли стадиона, будет расположена на высоте более 40 метров. Чтобы возвести ее, на «Волгоград Арену» прибыл огромный передвижной гусеничный кран грузоподъемностью 750 тонн.

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Украшение «Волгоград-Арены» станет необычная вантовая кровля и фасады в виде рельефных пересекающихся ромбов, напоминающих пятиконечные звезды и ассоциирующиеся с салютом Победы.

Напомним, стадион на 45 тысяч зрительских мест является главным объектом проведения ЧМ-2018 в регионе. Согласно контракту, он должен быть сдан в ноябре 2017 года. На сегодня на спортивной арене уже полностью завершено возведение трибун в секторе А, продолжается строительство второго яруса трибун в секторах В, С и D.

Добавим, что накануне на площадке строительства стадиона побывали участники шестой градостроительно-архитектурной конференции. Ведущие архитекторы и градостроители России во время визита на стадион прошли по стройплощадке, осмотрели готовые и строящиеся конструкции стадиона, поделились друг с другом профессиональным мнением о проекте стадиона, разработанном под руководством главного архитектора ПИ «Арена» Дмитрия Буша.

«Как любая масштабная стройка, «Волгоград Арена» поражает своим объемом», — сказала вице-президент союза дизайнеров России Виктория Семенова.

Отметили архитекторы и интересные и сложные конструкции стадиона, которые предстоит возвести на «Волгоград Арена» в ближайшие полтора года — компрессионное кольцо вантовой кровли, уникальные фасады в виде рельефных пересекающихся ромбов, напоминающих пятиконечные звезды и ассоциирующиеся с салютом Победы.