Минск, 23 июня, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Выступая 23 июня в Минске на «Всебелорусском народном собрании», Александр Лукашенко призвал использовать китайский опыт «импортозамещения», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба президента Белоруссии Заседание пятого «Всебелорусского народного собрания», 23 июня 2016 года

«Мы всё можем, у нас мощная экономика, и не надо валюту вывозить за пределы страны», — сказал Лукашенко. По его словам, в постсоветской республике может производиться всё не только для нужд «Беларуськалия», но и других белорусских предприятий.

Лукашенко заявил, что лично был свидетелем того, как китайцы насыщали своими дешёвыми товарами мировые рынки, делая их «на колене» и не самого лучшего качества, но со временем добившись перехода от количества к качеству. По словам руководителя постсоветской республики, в «импортозамещении» Белоруссии следует учитывать китайский опыт и самостоятельно производить всё, что возможно.

«Что не можем — ну что же: купили, присмотрелись — произвели», — пояснил Лукашенко, не акцентируя внимания на копировании.

В качестве примера уровня развития китайских технологий он привёл ЦУП в Белоруссии, оснащённый китайским оборудованием, а также сотрудничество РБ и КНР в военно-технической сфере (вероятно, имелся ввиду ракетный комплекс «Полонез»).

По словам Лукашенко, разговоры о том, что в Белоруссии «диктатура», несостоятельны. Он отметил: «В стране с диктатурой никто два раза не повторяют, а у нас пять раз приходится повторять». В качестве примера он привёл казарменные порядки и принцип обращения с оружием «нажал на гашетку и забыл».

Лукашенко также обратил внимание на депопуляцию села, отметив, что крестьяне уезжают в города и агрогородки, что обостряет демографические проблемы на селе. По его мнению, несмотря на десятки миллиардов долларов, вложенных в сельское хозяйство, следует приложить немало усилий, «чтобы не все сельское население съехалось в агрогородки».

Кроме того, следует решить другие проблемы, связанные с сельским хозяйством и легпромом. Он отметил: «Лен для нас — это политическая культура. Посмотрите на герб — там лен».

Как сообщало ИА REGNUM, в процессе «импортозамещения» руководству Белоруссии удалось, используя различные методы (прежде всего — административные), добиться резкого сокращения зарубежных товаров на внутреннем рынке. В отличие от российского, белорусское «импортозамещение» предполагает замену импортного товара на товар отечественного производства, а не импортный товар из одной страны на импортный товар из другой страны.