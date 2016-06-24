Владивосток, 24 июня, 2016, 06:21 — ИА Регнум. На выборах в Госдуму РФ существуют две интриги: одна связана с оценкой перспектив «Единой России», другая — с возможностью прохождения пятой партии. Неоднозначной остаётся ситуация и с выборами в Законодательное Собрание Приморского края. Здесь, к примеру, непродуманная внутренняя политика краевой администрации привела к регенерации конфликтов на местах, при этом центры поддержки правящей партии сменились, да и период высоких ожиданий в отношении Владимира Миклушевского окончился: от губернатора ждут реальной работы. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил политический консультант, директор Дальневосточного консалтингового центра Пётр Ханас.

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Закончился период ожиданий, электорат требует реальных действий

По наблюдениям эксперта, за последние 15 лет видна корреляция между показателями уровня поддержки в Госдуму РФ и Законодательное Собрание Приморского края. Так, показатели по «Единой России» в целом отличаются на 1,5% — 2,5%. При этом данные отдельных опросов говорят о том, что партия имеет хорошие шансы получить порядка 44% в Госдуму, а в Законодательное Собрание — 42%.

«Это означает, что от региональной группы по Приморскому краю в Государственную Думу не пройдёт ни один депутат. Если, конечно, он не в федеральной части списка. Что касается Законодательного Собрания, здесь уровень поддержки равен 42%, поэтому если оппозиционные партии будут иметь уровень поддержки такой же, как на прошлых выборах, это означает девять мандатов», — обозначил политолог.

Тем не менее, электорально ситуация в Приморье, по мнению Петра Ханаса, несколько лучше, нежели в 2011 году. Однако изменились центры локальной поддержки: сейчас их нет ни в Уссурийске, ни в Находке, ни в Большом Камне.

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Политический консультант напомнил и о том, что «Единая Россия» в Приморье столкнулась с интересной ситуацией, которую разрешить при помощи технологических подходов практически невозможно. Речь идёт об окончании периода высоких ожиданий в отношении деятельности губернатора.

«Начинается период реальных действий, реальных планов, реальной работы. Этот лопающийся информационный пузырь администрации Приморского края не формирует позитивных ожиданий. В этой связи то, что губернатор может возглавить список «Единой России», скорее для территории будет минусом, нежели плюсом. Падающий рейтинг Владимира Миклушевского может потянуть за собой относительно стабильный рейтинг партии», — отметил эксперт.

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«Конфликт вокруг Пушкарёва сразу не отразился на рейтинге партии, но протест не формируется моментально, — добавил Пётр Ханас. — Он формируется накопительным образом. Недовольство в отношении деятельности властей накапливается, достигает определённого барьера и переходит в активную фазу. Выборы являются хорошим спусковым клапаном: голосуя протестно на выборах, население сбрасывает часть напряжённости, и этот электоральный протест не выливается в активный уличный».

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Появится ли пятая партия?

Традиционно проходными в Приморье станут «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР.

Однако, кто же сегодня еще имеет шансы пройти 5% барьер. Ситуация в данном разрезе кардинально новая, поскольку количество партий не такое, как в 2011 году. Серьёзные кадровые перестановки затронули «Справедливую Россию». Кроме того, появились активные оппозиционные партии: формально — оппозиционные, фактически — хорошо административно управляемые.

«Партия роста», например, аккумулирует на себя протест представителей малого и среднего бизнеса, а также молодёжной аудитории. У них есть достаточно небольшие шансы пройти 3% барьер. Благодаря тому, что на федеральном уровне достаточно яркие персоны будут возглавлять партию «Родина», и технологически она лучше всех остальных отстроена, есть неплохая возможность пройти 3% барьер. Приморье, во всяком случае, Владивосток, традиционно показывал высокий уровень поддержки партии «Яблоко», на уровне 3−4%. В целом ситуация не изменится, мы увидим четыре парламентские партии, перешагнувшими 5% барьер», — прогнозирует политический консультант.

Вместе с тем, ситуация может измениться, так как доля подвижного электората большая, есть сущностный разрыв между кампаниями федерального уровня и регионального, да и о явке забывать не стоит. При этом надо понимать, что подвижный электорат образуется в результате резкого различия между содержательной частью избирательных кампаний в Госдуму РФ и Заксобрание. Содержательная часть выборов в Государственную Думу управляется в большей степени федеральным центром, поэтому расклад на местах и повлияет на конечный результат.

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Об одномандатниках замолвите слово

«Что касается одномандатников, то для партии «Единая Россия» ситуация в принципе достаточно неплохая, поскольку партия подобрала мощных персон на выдвижение в Госдуму. По 62-му округу бесспорным лидером является Сергей Сопчук. На этом округе могут появиться одиозные персоны, например, Виктор Черепков. Однако, несмотря на конкуренцию, у Сопчука есть все шансы войти депутатом в Госдуму», — обозначил эксперт.

На 63-м округе — действующий глава Артёмовского городского округа Владимир Новиков, и, по мнению политического консультанта, прошедший праймериз показал слабую организационную структуру его избирательной кампании. Шансы попасть в Госдуму у него есть, однако для этого ему нужно на всей территории Приморья правильно отстроить агитационную сеть.

«Виктория Николаева на 64-м округе. Это достаточно работоспособный кандидат, воплощение рационального мужского подхода в решении проблем, но с другой стороны, материнская сущность действительно даёт ей возможность нарастить свою электоральную группу в преддверии выборов», — отметил Пётр Ханас.

В случае с одномандатниками в Законодательном Собрании Приморья, по мнению спикера, у «Единой России» не получится значительно улучшить результаты: шансы пройти есть у 18 кандидатов (в 2011 году их было 16).

«Достаточно тяжёлой территорией будет Владивосток. Здесь всё зависит от того, сумеют ли кандидаты выбрать правильную тактику сшивки избирательной кампании совместно с кандидатам в Госдуму. В целом Владивосток — территория провальная для «Единой России». Здесь и традиционная протестность свойственная городу и политизация событий вокруг Пушкарёва», — уверен политический консультант.