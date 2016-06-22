Минск, 22 июня, 2016, 18:28 — ИА Регнум. По итогам I квартала 2016 года из России в Белоруссию было сделано денежных переводов на $49 млн, что почти в два раза больше, чем сумма переводов из постсоветской республики, сообщает Центробанк России.

Krynica.info Белорусская валюта

Статистика денежных переводов говорит о тенденции сокращения денежных переводов в период кризиса, который в постсоветской республике начался в 2014 году. Показатель I квартала нынешнего года выше, чем 2015 года ($40 млн), однако намного меньше позапрошлого 2014 года, когда физлица перевели из РФ в РБ $116 млн, свидетельствуют данные российского госрегулятора.

Валютная структура трансграничных переводов физических лиц, опубликованная ЦБ РФ, свидетельствует, что наиболее популярной валютой по-прежнему остаётся доллар США. На втором месте — евро и только на третьем — российский рубль.

Основными странами-контрагентами являются Швейцария, Латвия, США, Узбекистан и Таджикистан. Согласно статистике ЦБ РФ, более половины денежных переводов в страны СНГ и ЕАЭС совершается в российских рублях. При этом узбеки выделяются на общем фоне, предпочитая старый добрый «бакс».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия по-прежнему остаётся привлекательным рынком труда для граждан постсоветских республик. Ввиду упрощённого режима трудовых отношений в Союзном государстве белорусы трудоустраиваются в России по максимально упрощённому режиму. При этом численность реально работающих в РФ граждан РБ поддаётся лишь приблизительному учёту, а денежные переводы не отражают полноты картины потоков средств физлиц.