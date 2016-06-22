Минск, 22 июня, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Первоочередная задача диверсификации экспорта Белоруссии — выйти на новые рынки, удерживая традиционные. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая сегодня, 22 июня, в Минске на «Всебелорусском народном собрании», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Лукашенко указал на снижение экспорта, следствием чего стало падение валютных поступлений, хотя физические его объёмы выросли почти на 2%. Отметив, что на внешних рынках «жесточайшая конкуренция» и «настоящие войны» — в том числе с применением оружия, он призвал: «Нам надо быть во всеоружии!».

По словам главы Белоруссии, негативно на белоруской экономике отразились взаимные санкции Евросоюза и России, применение ЕС и США санкций к официальному Минску, а также война на Украине («геополитическая нестабильность у наших границ»). По его мнению, этим и объясняется падение белорусского экспорта и затоваривание складов.

«Иностранным инвесторам мы интересны», — уверен руководитель постсоветской республики. При этом он указал на такой фактор привлекательности, как перспективы сбыта на большом рынке Евразийского союза. Он также в очередной раз обратился к проблеме изъятий и ограничений во взаимной торговле ЕАЭС.

В отношениях с США и ЕС постсоветской республике следует добиться такого же уровня отношений, как у партнёров по ЕАЭС и СНГ, отметил в своём докладе Лукашенко. При этом он указал, что интересам официального Минска отвечает «полная нормализация отношений и заключение базового соглашения с Евросоюзом».

С Китаем у Белоруссии достигнут уровень стратегического партнёрства, сообщил Лукашенко. ю При этом он отметил, что обсудит вопросы двустороннего сотрудничества 23 июня в Узбекистане с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщало ИА REGNUM, во время нынешнего кризиса приток ПИИ в Белоруссию резко сократился, не будучи высоким и в прежние годы. На долю России приходится около половины всех инвестиций, на втором месте — Великобритания.