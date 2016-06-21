Минск, 21 июня, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Официальный Минск ждёт от миссии МВФ выхода на конкретное обсуждение новой программы кредитования. Об этом 21 июня заявил министр экономики Белоруссии Владимир Зиновский.

«Мы все же рассчитываем по итогам переговоров выйти уже на конкретное обсуждение предстоящей программы, — заявил чиновник постсоветской республики. — Мы заинтересованы в этой программе, но нам необходимо посмотреть глубже на наше экономическое развитие. Что мы и делаем с партнерами по Международному валютному фонду».

«Если мы принимаем решение по повышению тарифов ЖКХ, мы должны решить в этом плане, как мы будем компенсировать поднятие таких тарифов наиболее бедным слоям населениям. Безусловно, это должно быть увязано, и домашние хозяйства не должны пострадать от такого повышения», — цитирует Зиновского госинформагентство БелТА, отметившее, что «на данный момент население оплачивает в среднем около 40% себестоимости всех услуг ЖКХ».

«Владимир Зиновский напомнил о планах довести этот показатель до 100% к концу 2018 года, в основном за счет снижения энергетических затрат предприятий и жилищно-коммунальных организаций. Он не исключил, что в конце этого года при снижении затрат может быть небольшое повышение тарифов ЖКХ, и белорусы таким образом станут оплачивать 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, во время нынешнего кризиса, длящегося третий год и наличие которого Александр Лукашенко признаёт, но публично чаще отрицает (как и свою ответственность за происходящее), руководство постсоветской республики приступило к резкому снижению расходов на социальную сферу. При этом председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков уверен, что доходы населения за минувшую пятилетку выросли почти в 1,5 раза — об этом он заявил 19 июня накануне «Всебелорусского народного собрания», сообщает Белтелерадиокомпания.