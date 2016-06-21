Астана, 21 июня, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Руководитель администрации президента Казахстана Нурлан Нигматулин сегодня, 21 июня, был зарегистрирован в качестве депутата Мажилиса (нижняя палата) парламента. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии республики.

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«В соответствии со статьями Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» и постановлением Бюро политического совета Общественного объединения «Партия «Нур Отан» Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать Нигматулина Нурлана Зайруллаевича депутатом Мажилиса парламента и вручить ему соответствующие удостоверение и нагрудный знак установленного образца», — говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, 20 марта в Казахстане прошли внеочередные выборы депутатов Мажилиса. Были распределены все 107 мандатов: 84 места в нижней палате парламента получила партия «Нур Отан», по 7 мандатов у партий «Ак Жол» и КНПК и еще 9 мандатов достались кандидатам от Ассамблеи народа Казахстана. Соответственно, стать депутатом экс-руководитель Администрации президента мог только в том случае, если бы от своего мандата отказался кто-нибудь из избранных депутатов. Что впрочем и произошло.

В середине мая были досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Романа Скляра в связи с назначением его вице-министром национальной экономики.

Именно его мандат, как следует из сообщения ЦИК, был передан Нурлану Нигматулину.

Следует отметить, что инсайдерская информация об освобождении Нигматулина от должности руководителя Администрации президента появилась в казахстанских СМИ еще утром. В этом же сообщении, со ссылкой на источник в правительстве, говорилось, что освободившееся кресло руководителя Администрации президента должен занять аким (мэр) Астаны Адильбек Джаксыбеков.

Между тем, казахстанский политолог Данияр Ашимбаев полагает, что Нурлану Нигматулину не долго быть простым депутатом и, скорее всего, его изберут спикером Мажилиса.

«Нурлан Нигматулин — опытный политик и администратор, который отлично себя зарекомендовал на всех предыдущих должностях. Он провел большую работу по укреплению механизма функционирования президентской власти на посту главы администрации, имеет опыт эффективного управления двумя последними электоральными кампаниями. Поэтому его назначение в парламент и возможное избрание на пост спикера Мажилиса направлено на выполнение новой роли парламента. Политический тяжеловес Нигматулин — самая подходящая фигура. Сейчас необходима консолидация пропрезидентского большинства, политическая активизация Мажилиса в целом и фракции «Нур Отана» в частности», — пояснил политолог.

Следует отметить, что Нурлан Нигматулин уже был спикером Мажилиса парламента в период с января 2012 по апрель 2014 года.