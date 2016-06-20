Волгоград, 20 июня, 2016, 15:26 — ИА Регнум. В Волгоградской области детям-сиротам нередко приходится добиваться положенного им по закону жилья черед судебные инстанции. Так, Елена Хамиченко из-за бюрократической ошибки простояла в очереди на получение жилья 11 лет, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное отделение ОНФ, куда и обратилась сирота. Как рассказала сама женщина, «всего в настоящее время на исполнении в суде находится 118 исков, какая я по счету в очереди — неизвестно, поэтому я не могу понять, получу ли жилье в строящемся доме на улице Удмуртская, которое в 2017 году обещают распределить между нуждающимися сиротами Волгограда».

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

Представители исполнительной власти заверили, что квартиры в новом строящемся доме сначала будут получать те сироты, которые добиваются жилья по суду, остальные квадратные метры будут распределяться по остаточному принципу.

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В Волгоградской области сиротам пришлось в суде отстаивать право на жильё

Проблема выделения жилья детям-сиротам обсуждалась на совещании в региональном отделении Общероссийского народного фронта с представителями комитета строительства Волгоградской области, комитета финансов области, УФССП России по региону. Как выяснилось, причин того, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей не могут получить положенные квадратные метры, несколько. Прежде всего, как пояснила начальник отдела обеспечения жильем детей-сирот регионального комитета строительства Милана Вострикова, это установленная Минстроем РФ цена закупки в 31,1 тыс. рублей за кв. метр. Она не позволяет осуществить закупку жилья, потому как в Волгограде таких цен на квартиры нет. «По аналитике, проведенной администрацией города, средняя рыночная стоимость жилья в Волгограде за квадратный метр равна 51 тыс. рублей. Мы по такой цене не имеем право приобретать квартиры, в связи с чем очереди на их получение растут», — отметила она.

Еще одна причина — принципиально разные позиции комитетов финансов и строительства. Как прокомментировал заместитель председателя областного комитета финансов Алексей Горшков, «комитет финансов за то, чтобы строить жилье для детей-сирот самим, а комитет строительства считает, что жилье необходимо приобретать. Если бы мы строили сами, то могли бы уложиться в 31,1 тыс. рублей за «квадрат». Я считаю это более перспективным направлением, это и уверенность в качестве жилья и новые рабочие места», — отметил он.

По итогам совещания стало понятно, что необходимо внести изменения в федеральное законодательство. ОНФ совместно с представителями комитета строительства и комитета финансов договорились о совместной работе по разработке рекомендаций по рассмотрению вопроса увеличения стоимости квадратного метра соцжилья.

Между тем, местные власти рапортуют, что о продвижении вперед системной работы по обеспечению жилищных прав детей-сирот. Так, до конца мая текущего года, как сообщили в областной администрации, планировалось предоставить гражданам этой категории порядка 40 благоустроенных квартир. Жилые помещения расположены в многоквартирном доме в Котово и коттеджах на два хозяина в Среднеахтубинском районе. Все квартиры находятся в новостройках, отвечают установленным нормам и требованиям, отметили чиновники.

Напомним, 14 государственных контрактов на приобретение квартир в Камышинском, Суровикинском, Котовском и Городищенском районах были заключены в марте-апреле текущего года по итогам аукционных мероприятий. Заселение детей-сирот предполагается в июне после прохождения всех процедур по оформлению жилья. В конце апреля также были объявлены электронные аукционы на приобретение восьми квартир для данной категории граждан, в мае прошли торги для покупки еще порядка 40 жилых помещений.

На реализацию этих полномочий в региональном и федеральном бюджетах в текущем году предусмотрено более 246 миллионов рублей. Деньги будут направлены на строительство многоквартирных домов в Волгограде, Николаевском, Октябрьском, Палласовском, Быковском районах. Это будут высотные и малоэтажные 24-квартирные здания, а также дома блокированной застройки на два хозяина. Кроме того, продолжается практика приобретения квартир у застройщиков, в том числе на условиях участия в долевом строительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошлый год в Волгоградской области постоянным и временным жильем были обеспечены 410 детей-сирот.