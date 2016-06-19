Санкт-Петербург, 19 июня, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Памятную доску финскому военачальнику и политику Карлу Маннергейму, которую сегодня, 19 июня, залили красной краской неизвестные граждане, прикрыли упаковочной пленкой. Курсантов Военного инженерно-технического университета, на здании которого разместили «мемориал» союзнику Гитлера во Второй Мировой войне, заставили оттирать краску с фасада здания и тротуарной плитки перед ним. Это зафиксировал фотокорреспондент ИА REGNUM, побывавший несколько минут назад на месте происшествия.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Курсантам приказали оттирать краску у доски Маннергейму

Юлия Карнаева ИА REGNUM Доска Маннергейму стыдливо укрыта пленкой

Напомним, доску Маннергейму, которую открыли 16 июня в присутствии министра культуры Владимира Мединского и главы кремлевской администрации Сергея Иванова, многие петербуржцы восприняли как личное оскорбление и глумление над памятью жертв Великой Отечественной войны, 75-летие начала которой будут вспоминать в России и других постсоветских странах через три дня, 22 июня.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Краска как кровью залила цоколь здания

Корреспонденту агентства занятые работой курсанты пояснили, что выполняют приказ начальства. На просьбу приподнять для съемки пленку, под которой стыдливо спрятали «раскрашенную» доску Маннергейму, ответили отказом, сославшись на то, что находятся под постоянным наблюдением.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Плитку тоже приказано скоблить от краски

Тем временем горожане, которые проходят по улице Захарьевской мимо дома, где установлена доска, отпускают нелестные эпитеты в адрес Маннергейма, которые невозможно привести в печати по цензурным соображениям, а также выражают неудовольствие тем, что курсанты заняты очисткой «мемориала» деятелю, несущему ответственность, вместе с Гитлером, за блокаду Ленинграда и смерти его жителей и защитников.

Добавим, что еще в день открытия доски, 16 июня, многие свидетели этой акции выкрикивали слова осуждения в адрес Маннергейма и организаторов церемонии. Выступления официальных лиц и прохождение почетного караула прерывались криками «Позор», «Одумайтесь!», «Он убивал ленинградцев!», «Не отдавайте честь убийце!».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Во время открытия доски из толпы доносились возмущенные крики (фото 16 июня 2016 г.)

Несколько человек сразу после снятия оцепления устроили импровизированные пикеты против увековечения памяти финского союзника германских нацистов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Протесты против прославления Маннергейма начались сразу после открытия (фото 16 июня 2016 г.)

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