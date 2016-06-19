Наха, Япония, 19 июня, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Жители японского острова Окинава вышли на акцию протеста в связи с убийством местной японки бывшим морским пехотинцем США, работающем на американской военной базе. Организаторы акции ожидают до 50 тысяч человек, сообщают сегодня, 19 июня, местные СМИ.

NAVFAC Военная база США в Окинаве

Протестный митинг проходит в центральном парке главного города Окинавы — Наха. Организаторы заявили акцию на 50 тысяч человек. Ожидается, что в митинге примет участие губернатор Окинавы Такэси Онага.

По итогам митинга будет принята резолюция с требованием извиниться перед семьей убитой девушки и всеми жителями Окинавы. Резолюция будет передана властям США и Японии.

Кроме того, протестующие требуют изменить положения местного законодательства которые контролируют судебные разбирательства в отношении американских военнослужащих, подозреваемых в совершении преступлений. Этот пункт не пересматривался с 1960 года. Американские военные, совершившие преступления против японцев, не попадают под японскую юрисдикцию и почти всегда избегают ответственности за свои действия.

Напомним, бывший морпех был арестован в мае этого года. Он обвиняется в убийстве 20-летней местной жительницы, тело которой было найдено в лесу. Он признался в совершении преступления.

Протесты на Окинаве против противоправных действий американских военных проходят регулярно, но Япония, которая потерпела поражение во Второй мировой войне, ничего не может с этим поделать. На Японских островах до сих пор находятся несколько военных баз США.