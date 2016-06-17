Минск, 17 июня, 2016, 21:34 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Если не говорить о кризисе, то его не будет. Об этом 17 июня в Гомеле заявил Александр Лукашенко, выступая перед представителями трудового коллектива кондитерской фабрики «Спартак», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Кризиса нет, — заверил Лукашенко. — Кризис в головах».

«Есть нестабильность», — отметил он, пояснив, что даже в «нестабильности» вины руководства постсоветской республики нет.

«Это когда мы болтать начинаем о кризисе, тогда все начинают убеждаться и сами себя убеждать, соседей, что вот кризис ‑ и все опускают руки. Никакого кризиса. Кризис в головах. Да, есть нестабильность определенная. Хуже, что это на наших традиционных рынках и у наших родных братьев (россиян, украинцев). Это же все-таки наш рынок был. И вот эта нестабильность на нас, в частности, отражается», — пояснил Лукашенко.

Выступая перед работниками фабрики, Лукашенко признал, что цены очень волнуют людей. Он пообещал покарать тех, кто решится воспользоваться деноминацией — «чисто техническим» процессом, отметив: «Мы за это оторвём голову».

«Но мы договорились, и правительство довело решение, чтобы, я вам по-народному скажу, как я им говорю — чтобы не опостылиться перед людьми, не надо даже на копейку повышать. Не умрёте, понизьте на одну копейку — люди скажут, что мы солидно поступили, что мы солидные люди. Поэтому я не вижу здесь проблем. И даже если кто-то на копейку-полкопейки поднимет — я думаю, вы этого даже не заметите. Цены в связи с деноминацией — роста цен — не будет. Это я вам гарантирую», — заявил Лукашенко.

Он пообещал: «Мы будем контролировать цены, как бы это ни нравилось некоторым «рыночникам».

"Мы будем пресекать всякие поползновения в плане ценообразования», — заверил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия третий год пребывает в очередном кризисе. Александр Лукашенко не признаёт своей ответственности за ошибки госуправления, его подчинённые также не склонны этого делать.