Севастополь, 14 июня, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Попытка вынести на городской референдум вопрос о прямых выборах губернатора — элемент выборной кампании одного из кандидатов на выборах в Госдуму, считает депутат севастопольского законодательного собрания Борис Колесников. Об этом он заявил 14 июня корреспонденту ИА REGNUM.

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Напомним, 14 июня стало известно, что бывший спикер законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый обратился к кандидату в депутаты Государственной думы от «Партии роста» Олегу Николаеву с предложением рассмотреть возможность введения на территории города референдума о прямых выборах губернатора.

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«Понятно, что это выборная кампания одного из кандидатов, на которой он будет строить свою выборную программу — а ЗС ему в этом подыгрывает, — считает Колесников. — На мой взгляд, это все преждевременно и очень попахивает политикой, и нечистоплотно».

Кроме того, как утверждает депутат, прямые выборы губернатора, независимо от того, примут изменения в устав или нет — будет распространяться на следующего губернатора, которого предстоит избрать в 2019 году.

«Это самый актуальный вопрос города? Учитывая, что деньги в этом году на референдум в бюджете не выделяли. В городе полно проблем, куда надо направить ресурсы и энергию, а не тратиться сейчас на референдум», — подчеркнул Колесников.

Добавим, что Колесников является секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» и одним из кандидатов на выборах в Госдуму от Севастополя. По итогам предварительного голосования он занял четвертую позицию, получив 17,68% голосов избирателей.

В свою очередь, глава городской избирательной комиссии Севастополя Валерий Медведев заявил ИА REGNUM, что в избирком не поступало заявок от какой-либо инициативной группы.

«У нас таких сведений нет. Никто не обращался. Когда будет закон о референдуме — будет разговор», — заявил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь готовит закон о местном референдуме. По информации вице-спикера ЗС Александра Кулагина, законопроект отправлен на экспертизу в Центризбирком РФ.