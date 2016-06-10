Калининград, 10 июня, 2016, 14:58 — ИА Регнум.



Борис Кустодиев. Ярмарка. 1906

По итогам 2015 года товарооборот Калининградской области с регионами Белоруссии снизился на треть — до $210,5 млн, в связи с чем губернатор области Николай Цуканов заявил о необходимости активизации сотрудничества с постсоветской республикой по всем направлениям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Делегация правительства Калининградской области во главе с губернатором 9 июня посетила город Брест: губернатор области Николай Цуканов и председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписали План мероприятий по сотрудничеству между регионами на 2016 — 2018 годы. Реализация указанных в плане мероприятий призвана расширить двусторонние связи в торгово-экономической, научно-технической, а также социальной и культурной сферах.

«В марте этого года мы провели переговоры с делегацией Брестской области на площадке Российско-Белорусского совета в Светлогорске. Наш нынешний визит в Брест — ответный и считаю, что он очень плодотворный. Намечено много совместных мероприятий в сфере образования и культуры, будем расширять наше экономическое сотрудничество», — цитирует Цуканова пресс-служба губернатора.

До этого, 8 июня губернатор и министры Калининградской области посетили Минск, где приняли участие в III Форуме регионов Белоруссии и России. Судя по заявлениям Цуканова после данного мероприятия, перспективы у двусторонних отношений есть.

«Наши белорусские коллеги помогают нам развивать сельское хозяйство. Сейчас мы ведем переговоры по приобретению сельскохозяйственной техники и саженцев для яблоневых садов. Есть взаимодействие в строительной отрасли, подготовке к ЧМ-2018 по футболу», — заявил губернатор.

Вместе с тем, констатировал Цуканов, остались и проблемы двусторонних отношений. Губернатор отметил: «Нас волнует вопрос по калининградским товарам, которые были конфискованы белорусской таможней в конце прошлого года. Его надо урегулировать на уровне правительств двух стран. В противном случае этот вопрос придется решать в судах Евразийского экономического пространства».

Напомним, в конце 2014 года на литовско-белорусской границе были задержаны более 25 большегрузных фур из Калининградской области, которые везли в «большую Россию» сложную бытовую технику. Белорусская сторона заявила, что калининградские предприятия не производят технику — они, по словам начальника управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Андрея Ковальчука, легализуют в Таможенном союзе привезенный из Китая товар.

Гродненский областной суд (вторая судебная инстанция) 20 января 2015 года не принял доводы калининградской компании по производству электроники, указавшей на грубейшие процессуальные нарушения районного суда о наложении штрафа и конфискации телевизоров и микроволновых печей. В итоге собственность российских компаний была признана контрабандой, конфискована и продана через государственную сеть магазинов конфиската (их работу курирует Управделами президента Белоруссии).

Гендиректор калининградской компании «Телебалт» Виктор Борисенко обвинил власти Белоруссии в бандитских методах, назвав постсоветскую республику «пиратским государством» и «европейским Сомали», усмотрев в действиях официального Минска месть за деятельность Россельхознадзора. Российские компании были вынуждены перенаправить грузопотоки в обход Белоруссии, неся при этом значительные издержки. После проблем с транзитом российских грузов через Украину у российских компаний остался один сухопутный коридор — через Прибалтику, чему образовались этнократические режимы постсоветских республик ЕС, получившие дополнительные доходы от транзита на реализацию своей политики.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года товарооборот России и Белоруссии снизился более чем на четверть. Судя по заявлениям чиновников РФ и РФ, товарооборот должен был вырасти за счёт торговли товарами и услугами (транзит).

Делегация Калининградской области во главе с Николаем Цукановым 2 декабря 2014 года провела в Минске переговоры с председателем Совмина Белоруссии Михаилом Мясниковичем, который заявил: «Ни с одним российским регионом у нас нет таких крепких партнерских связей, как с Калининградской областью. Мы сделаем всё, чтобы выполнить поручение президента Белоруссии об увеличении двустороннего товарооборота до 500 миллионов долларов США в последующие два года».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял о возможности перенаправить белорусский транзит с портов прибалтийских республик на порты Калининградской и Ленинградской областей, что не казалось чем-то фантастическим или выходящим за логику отношений официального Минска с РФ и ЕС. Например, 9 ноября 2012 года на встрече с делегацией Ленинградской области во главе с её губернатором Александром Дрозденко Лукашенко заявил, что Белоруссия готова переориентировать грузы с портов Прибалтики на российские порты. Как показала практика, заявления руководителя постсоветской республики стоило доверять в той же мере, что и его же обещаниям признать независимость Южной Осетии и Абхазии. В 2015 году отношения официального Минска с Западом улучшились, а вместе с ними сократилась перевалка белорусских грузов через российские порты.