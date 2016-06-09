Ашхабад, 9 июня, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Правительство Туркмении изучает возможность сохранения льготного обеспечения населения газом и водой. Об этом президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил накануне, 8 июня, в ходе встречи с представителями туркменского Союза промышленников и предпринимателей, сообщил государственный информационный портал «Туркменистан: золотой век».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Глава государства отметил, что глобальная экономика переживает очень сложный период, произошло существенное снижение цен на сырьевые ресурсы.

«В таких непростых условиях, благодаря, в первую очередь, добросовестному и энергичному труду нашего родного народа, нам удалось поддерживать рост объема внутренней валовой продукции на уровне 6%, что дает возможность обеспечить государственный бюджет страны необходимыми средствами, сохранить все предусмотренные законодательством для населения льготы и реализовывать запланированные социальные программы», — подчеркнул он.

Также Туркменский лидер сообщил о намерении властей оказать поддержку представителям отечественного бизнес-сектора. «Президент Туркмении принял решение поручить Союзу промышленников и предпринимателей генеральный подряд на строительство предприятия по производству калийных удобрений, а также высокоскоростной автомобильной трассы, автобана «Ашхабад — Туркменабад», стоимостью в несколько миллиардов долларов США», — уточнил «Turkmenistan.ru».

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2016 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на правительственном заседании, высказал мнение, что льготное обеспечение населения газом, водой и электроэнергией является экономически нецелесообразным. Впоследствии, в июне 2016 года, туркменский лидер заявил о том, что переходу к рыночной экономике мешает льготное обеспечение населения газом и водой, а также неэффективная работа госпредприятий.