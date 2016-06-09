Минск, 9 июня, 2016, 14:20 — ИА Регнум.

ru.torange.biz Платежи за газ

Арбитражный суд при «Белорусской торгово-промышленной палате» может полгода рассматривать иск белорусской «дочки» ПАО «Газпром» — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» по взысканию задолженности с белорусских госпредприятий, и за это время срок действия нынешнего контракта на поставку газа в постсоветскую республику может истечь. Об этом 9 июня на пресс-конференции в Минске заявил посол России в Белоруссии Александр Суриков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению дипломата, «решение суда прогнозируемое» и зависимое от властей постсоветской республики. Поэтому не стоит питать надежды на то, что «Газпром» сможет вернуть деньги за продукцию, поставленную недобросовестным потребителям.

«Надо сесть, договориться и снять вопрос с повестки дня», — считает посол России в Белоруссии.

Оценивая состоявшееся 8 июня обсуждение Владимиром Путиным и Александром Лукашенко проблемы поставок российского газа в Белоруссию, дипломат отметил: «Стороны не пришли к согласию».

По словам Сурикова, у сторон даже нет единой точки зренияна действующий контракт. При этом, отметил он, одна из сторон пытается представить как обоснованное своё решение по оплате поставок в нарушение действующего контракта, а в основе контракта лежат межправительственные соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году белорусские госпредприятия недоплатили ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» за фактически потреблённый газ, поставленный в рамках действующего контракта. Правительство Белоруссии заявило, что не будет оплачивать полную стоимость на том основании, что цена якобы должна быть ниже. В итоге белорусская «дочка» российского «Газпрома» была вынуждена обратиться в суд Белоруссии.

Совмин Белоруссии категорически отрицаетналичие долга белорусских госпредприятий перед ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Сам «Газпром» считает, что долг свыше $200 млн должен быть погашен и действующий контракт должен соблюдаться. При этом ни в правительстве РФ, ни в «Газпроме» не рассматриваются варианты прекращения или сокращения поставок газа в страну.