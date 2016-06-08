Минск, 8 июня, 2016, 23:18 — ИА Регнум. Владимир Путин и Александр Лукашенко «жестко» указали министрам урегулировать проблемы по поставкам газа в Белоруссию и расчётам за него «в рабочем порядке». Об этом 8 июня сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Владимир Путин

По словам Пескова, президенты не пожелали выносить детали разногласий на высший уровень. Пресс-секретарь отметил, что в «чисто коммерческом» споре о цене на газ каждая из сторон апеллирует к договорным обязательствам. При этом российская сторона считает, что Минск не может рассчитывать на скидку при поставках российского газа, а должен выполнять контрактные обязательства.

Проблема контрабанды «санкционной» продукции из Евросоюза через Белоруссию в Россию также обсуждалась 8 июня в Минске, сообщил Песков. По его словам, участие в обсуждении данного вопроса на уровне президентов принимал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

В частности, был поднят вопрос о поставках на российский рынок овощей и фруктов из африканских стран в сопровождении официальных документов при том, что фигурировавшие в документах конкретные фрукты в конкретных африканских государствах не растут. В итоге стороны договорились противодействовать поступлению на российский рынок «несанкционированных товаров».

Как сообщало ИА REGNUM, «белорусский продовольственный оффшор» был создан в 2014 году по распоряжению Александра Лукашенко почти сразу же после того, как Россия применила ответные санкции к странам, применившим к ней политические и экономические санкции.

В контрабанде продтоваров из ЕС, сопровождающихся сертификатами и другими документами, активно участвуют крупные российские коммерческие структуры и государственные организации Белоруссии.