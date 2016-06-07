Актюбинск (Актобе), Казахстан, 7 июня, 2016, 07:33 — ИА Регнум. На западе Казахстана сотрудники специальных служб ликвидировали 13 экстремистов, которые совершили нападение на ряд объектов города Актюбинска (Актобе). Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь МВД республики Алмас Садубаев.

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«На сегодняшний день из числа нападавших при активном вооруженном сопротивлении 13 преступников убиты, четверо ранены, 7 находятся в розыске», — уточнил он.

Садубаев добавил, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов принимают все меры по установлению местонахождения и задержанию остальных злоумышленников.

При этом пресс-секретарь МВД республики добавил, что обстановка в городе и в целом по республике стабильная и находится под контролем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня группа неизвестных совершила нападение на оружейные магазины и воинскую часть в казахстанском городе Актюбинск (Актобе).

Первое сообщение о нападении на оружейный магазин «Паллада» поступило в ДВД Актюбинской области 5 июня в 14:45 по местному времени. Через 60 минут стало известно об еще 2-х нападениях на воинскую часть и еще один оружейный магазин.

В результате нападений были убиты 6 человек, более 10 получили ранения. В городе был объявлен режим антитеррористической операции.

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