Алеппо, Сирия, 4 июня, 2016, 12:15 — ИА Регнум. В результате ракетного обстрела населенного приемущественно армянами квартала Нор Гюх в сирийском Алеппо 3 мая погибли четверо армян.

fararu.com Мина

Как сообщает выходящая в Алеппо газета «Гандзасар», по кварталу Нор Гюх вооруженной террористической группировкой было выпущено более 30 ракет.

После подрыва одной из ракет, упавшей близ церкви «Звартноц», загорелась мастерская армянского ремесленника, погибли трое армян, обгорелые тела которых были доставлены в больницу. Спустя некоторое время в Нор Гюхе скончался еще один раненый армянин.

«Гандзасар» опубликовал имена погибших армян. Это Вазген Чапагджурян, Девлг Келхачерян, Овсеп Джанецян и Хачик Апулапутян.

Редактор газеты Зармик Похикян считает, что мишенью террористов были именно армянские кварталы. По её словам, обстрел осуществили протурецкие боевики, которых координировала Турция. В Алеппо считают, что обстрел армянских кварталов связан с принятием Бундестагом резолюции по Геноциду армян. «Я уверена, что мишенью была именно церковь, школа церкви. В церкви находились священнослужители, которые получили легкие ранения и отказались от госпитализации. В больнице находятся раненные на улице, их состояние стабильное», — рассказала в эфире радио «Свобода» Похикян.

В июне в Женеве намечены переговоры по Сирии. По словам бывшего посла Армении в Сирии Давита Ованнисяна, серьезных ожиданий от встречи нет. В первую очередь, считает дипломат, необходимо остановить поток террористов в Сирию, после чего уже будет возможно за столом переговоров организовать продуктивные переговоры.

«Единственное действие, которое может способствовать успеху в переговорном процессе, это — полное давление на экстремистов, для чего необходимо закрыть турецко-сирийскую границу, чтобы не было инфильтрации», — заявил Ованнисян в эфире радиостанции.

Беспилотник Министерства обороны России в Сирии зафиксировал колонну грузовиков, перемещающихся из Турции к позициям террористов в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.

О том, что именно перевозится в грузовиках, информации нет. Ряд СМИ полагает, что в них могут находиться боевики или оружие, передает телеканал RT.

Ранее Минобороны России заявляло об увеличении за последние трое суток потока большегрузных автомобилей от турецко-сирийской границы в район населенного пункта Аззаз провинции Алеппо.

По данным ООН, с начала вооруженного противостояния в Сирии погибло около 400 000 человек. Потери армянской диаспоры доходят до 150.