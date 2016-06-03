Минск, 3 июня, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 7 июня может подписать указ о назначении выборов в Национальное собрание Белоруссии. Об этом 3 июня заявила глава ЦИК постсоветской республики Лидзия Ермошина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы

По словам Ермошиной, на следующий день после подписания указа — 8 июня Центризбирком проведёт заседание, на котором примет календарные планы избирательных кампаний. Председатель ЦИК также поделилась соображениями о видении обновлённого состава двухпалатного Нацсобрания.

«Парламентарий — это не профессия, это высокий государственный статус. В парламент должны попадать люди, которые что-то совершили в жизни, известны в обществе и пользуются авторитетом», — цитирует госинформагентство БелТА главу ЦИК.

«Если молодой человек, который и еще ни чему толком не научился, попал в парламент, то через четыре года, если его не изберут повторно, это будет человек со сломанной жизнью», — считает Ермошина.

«Всебелорусское народное собрание», считает Ермошина, является важным мероприятием не только для Александра Лукашенко. «С 1996 года проходят собрания, поскольку иной формы, когда можно напрямую советоваться с народом, современное общество не придумало. Конечно, существует референдум, но мы знаем, что это, во-первых, дорогостоящее мероприятие, а во-вторых, там невозможно услышать вживую голос отдельного гражданина», — уверена председатель ЦИК.

Напомним, датой голосования в ходе формально не объявленной парламентской кампании в Белоруссии назначен день 11 сентября. В этот день электорат получит возможность проголосовать за кандидатов в члены нижней палаты Нацсобрания — Палаты представителей. Формирование Совета Республики (верхней платы) не предусматривает всеобщего прямого и равного голосования граждан. Часть членов НС (членов СР НС) Александр Лукашенко назначает лично. Оппозиционеры утверждают, что и списки членов ППНС («палаточников») также утверждает бессменный руководитель постсоветской республики, и на этот раз он снова будет «фальсификация выборов».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе состоявшегося 24 мая очередного совещания по вопросам парламентской кампании 2016 года Александр Лукашенко заявил о возможности включения в состав законодательного органа представителей различных «течений». Он также заявил, что кандидаты в депутаты должны находиться в окружении «флажков» и действовать в определённой им «колее». Он заявил о необходимости определения нынешним руководством постсоветской республики критериев будущих «народных избранников», а также объявить войну противникам «независимости нашего государства».