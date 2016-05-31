Штутгарт, Германия, 31 мая, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Нефтяные рынки находят новое ценовое равновесие на уровне от $50 до $50 с небольшим за баррель. Об этом, как передает Life.ru, заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев на встрече с представителями бизнеса Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сейчас имеет место некоторое восстановление нефтяных цен, — пояснил он. — Наверняка они (цены) не будут такими высокими, как несколько лет назад. Но этого и не требуется — сейчас рынки находят новые равновесия».

При этом Улюкаев добавил, что цена на нефть на уровне от $50 до $50 с небольшим за баррель является комфортной как для производителей, так и для потребителей.

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