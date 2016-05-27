Минск, 27 мая, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии попытается занять денег на внутреннем и внешнем рынках. Об этом 27 мая в Минске заявил первый заместитель министра финансов Белоруссии Максим Ермолович, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Денег нет

По словам представителя Минфина, руководство постсоветской республики стремилось погашать внешний госдолг на паритетной основе из двух источников: половину — из профицита госбюджета и ещё 50% из доходов, формируемых зачислением в белорусский бюджет нефтепошлин, ранее переданных правительством РФ. Однако данных средств не хватает и правительство Белоруссии намерено прибегнуть к новым заимствованиям за рубежом.

Рефинансированию внешнего долга официального Минска должно способствовать сотрудничество с международными финансовыми институтами, отметил Ермолович. Помимо прочих организаций он указал на МВФ, к которому руководство постсоветской республики обратилось за финансовой помощью ещё во время кризиса 2011 года, но с тех пор не получило ни цента.

Ермолович также обратил внимание на необходимость стимулирования профицита и необходимость увеличения внутреннего госдолга путём привлечения $450 млн через продажу валютных облигаций гражданам. Отметим, что ещё в 2015 году Александр Лукашенко позаботился о том, чтобы вклады населения в валюте стали безотзывными за два года или перетекли из депозитов в домашние кубышки.

Также сегодня госинформагентство БелТА распространило заявление главы Минфина Белоруссии Владимира Амарина, который сообщил: «Понимания все больше и больше между нами и МВФ».

«За четыре месяца мы погасили наши внешние и внутренние валютные обязательства на общую сумму более $1,1 млрд. Нам предстоит до конца года еще на $2 млрд выполнить. Есть источники для этого, они мобилизованы», — заявил глава Минфина постсоветской республики.

Он отметил также, что МВФ и ЕФСР предлагают схожие меры, однако «глубина этих мер и масштабы могут быть иные». Напомним, ранее речь шла о структурных реформах в белорусской экономике и всю подноготную этого процесса Александр Лукашенко обещал поведать в ходе очередного «всебелорусского собрания».

Пока же официальный Минск может рассчитывать только на ЕФСР, через который в постсоветскую республику приходит российская финансовая помощь. Первый транш фонда в размере $500 млн поступил в республиканский бюджет Белоруссии 30 марта. Второй транш ЕФСР в размере $300 млн, сообщил Амарин, может поступить «либо в конце июня, либо в начале июля»

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что за I квартал доходы от таможенных пошлин на нефтепродукты составили лишь 12,7% от годового плана. Первый зампред Совмина РБ Василий Матюшевский 27 мая напомнил, что отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами по итогам января-марта составило минус 0,1% ВВП при прогнозе минус 0,9%. Также сегодня, 27 мая глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что вопрос скидок на поставки российского газа в Белоруссию не обсуждается и официальному Минску придётся погасить задолженность.