Минфин Белоруссии: Госдолг нуждается в рефинансировании
Минск, 27 мая, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии попытается занять денег на внутреннем и внешнем рынках. Об этом 27 мая в Минске заявил первый заместитель министра финансов Белоруссии Максим Ермолович, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам представителя Минфина, руководство постсоветской республики стремилось погашать внешний госдолг на паритетной основе из двух источников: половину — из профицита госбюджета и ещё 50% из доходов, формируемых зачислением в белорусский бюджет нефтепошлин, ранее переданных правительством РФ. Однако данных средств не хватает и правительство Белоруссии намерено прибегнуть к новым заимствованиям за рубежом.
Рефинансированию внешнего долга официального Минска должно способствовать сотрудничество с международными финансовыми институтами, отметил Ермолович. Помимо прочих организаций он указал на МВФ, к которому руководство постсоветской республики обратилось за финансовой помощью ещё во время кризиса 2011 года, но с тех пор не получило ни цента.
Ермолович также обратил внимание на необходимость стимулирования профицита и необходимость увеличения внутреннего госдолга путём привлечения $450 млн через продажу валютных облигаций гражданам. Отметим, что ещё в 2015 году Александр Лукашенко позаботился о том, чтобы вклады населения в валюте стали безотзывными за два года или перетекли из депозитов в домашние кубышки.
Также сегодня госинформагентство БелТА распространило заявление главы Минфина Белоруссии Владимира Амарина, который сообщил: «Понимания все больше и больше между нами и МВФ».
«За четыре месяца мы погасили наши внешние и внутренние валютные обязательства на общую сумму более $1,1 млрд. Нам предстоит до конца года еще на $2 млрд выполнить. Есть источники для этого, они мобилизованы», — заявил глава Минфина постсоветской республики.
Он отметил также, что МВФ и ЕФСР предлагают схожие меры, однако «глубина этих мер и масштабы могут быть иные». Напомним, ранее речь шла о структурных реформах в белорусской экономике и всю подноготную этого процесса Александр Лукашенко обещал поведать в ходе очередного «всебелорусского собрания».
Пока же официальный Минск может рассчитывать только на ЕФСР, через который в постсоветскую республику приходит российская финансовая помощь. Первый транш фонда в размере $500 млн поступил в республиканский бюджет Белоруссии 30 марта. Второй транш ЕФСР в размере $300 млн, сообщил Амарин, может поступить «либо в конце июня, либо в начале июля»
Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что за I квартал доходы от таможенных пошлин на нефтепродукты составили лишь 12,7% от годового плана. Первый зампред Совмина РБ Василий Матюшевский 27 мая напомнил, что отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами по итогам января-марта составило минус 0,1% ВВП при прогнозе минус 0,9%. Также сегодня, 27 мая глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что вопрос скидок на поставки российского газа в Белоруссию не обсуждается и официальному Минску придётся погасить задолженность.