Астана, 27 мая, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Мировой финансовый кризис — не повод для отчаяния. Наоборот, он должен подстегнуть к принятию антикризисных мер. Такой вывод можно сделать из разговора министра финансов Казахстана Бахыта Султанова с журналистами, который состоялся сегодня в кулуарах Совета иностранных инвесторов в Астане.

Эдуард Мане. Ремонт лодки 1873

Диалог начался с вопросов о судьбе международного финансового центра «Астана» (МФЦА) на базе EXPO-2017.

«Взять, например лавочку в курортной зоне. Когда идет наплыв туристов, товар разлетается среди туристов. Там происходит потихонечку старение этой лавочки. Когда заканчивается сезон, что делать? Продавец не должен отчаиваться. Он должен выйти, посмотреть свою витрину, покрасить ее. Почистить, помыть и так далее», — заявил Султанов журналистам.

«То есть получается, что мы витрину сейчас красим?» — поинтересовались представители СМИ. «Мы чиним витрину сейчас», — пояснил глава ведомства.

Бахыт Султанов также добавил, что кризис — это отличное время для создания международного финансового центра «Астана».

«У нас был собственный опыт по созданию регионального финансового центра в Алма-Ате, он не состоялся в силу ряда причин, в том числе институционального характера. Поэтому в рамках международного финансового центра задача стоит уже более глобального характера. Использование всех возможностей: геоэкономического положения, сама притягательность Астаны, то, что мы находимся ровно посередине между крупными финансовыми центрами, и здесь еще не развит этот вид услуг. И есть собственные ресурсы в виде Национального фонда, которые мы также размещаем, собственный опыт есть, и это будет притягивать», — заявил он.

Отметим, что точную стоимость проекта МФЦА в правительстве Казахстана тщательно скрывают: официальной информации о сумме затрат на создание центра в открытых источниках нет. Лишь некоторые цифры по этой теме называл в 2015 году Кайрат Келимбетов, тогда председатель Национального банка. По его словам, в течение 2016−2017 г.г. на центр из бюджета будут выделяться по 3 миллиарда тенге (600 млн руб.) ежегодно.

Насколько бюджет Казахстана готов к таким затратам, сказать сложно. Ведь накануне на пленарном заседании верхней палаты парламента тот же самый Бахыт Султанов заявлял, что в 2016 году на финансирование дефицита бюджета потребуется более 902 млрд тенге (180,4 млрд руб.). При этом Султанов уточнил, что перекрывать дефицит бюджета планируется по большей части за счет внешних заимствований.

«За счет заимствования — 723,5 млрд тенге (144,7 млрд руб.). Поступления внешних займов, с учетом программных займов Азиатского банка развития (АБР) и Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и поступлений по действующим договорам займов, составят 888,1 млрд тенге (177,6 млрд руб.). Объем эмиссии внутренних государственных ценных бумаг — 227,9 млрд тенге (45,5 млрд. руб). Погашение внешнего и внутреннего долга — 392,5 млрд тенге (78,5 млрд руб.). За счет бюджетных остатков — 179,2 млрд тенге (35,84 млрд руб)», — сообщил депутатам Султанов.

Напомним, 11 мая депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента республики ратифицировали Соглашение о займе в размере 1 млрд долларов (около 66,3 млрд рублей) между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития (МБРР). Как пояснил тогда министр финансов Казахстана, заем МБРР предоставляется со сроком погашения 20 лет, включая 2,5 года льготного периода. Ставка вознаграждения составит порядка 1,5%. Данное заимствование будет направлено на финансирование дефицита бюджета 2016 года.

Более того, в бюджете страны, как выяснилось, нет денег и на строительство Национального пантеона, хотя идея о его возведении была выдвинута президентом раньше идеи создания МФЦА.

Но пантеон — не МФЦА. В него инвесторов не привлечешь. И вряд ли желающие прописаться в Национальной гробнице смогут раскошелиться так, чтобы обеспечивать ежегодно 1 процент к ВВП (именно на такой эффект рассчитывают власти Казахстана от создания МФЦА).

Видимо поэтому Международному финансовому центру было отдано предпочтение.

26 мая президент Казахстана на встрече с членами Совета по управлению Международным финансовым центром «Астана» заявил, что МФЦА будет интересен всем странам региона.

«Мы понимаем, что данный проект представляет собой большое и сложное дело. Важно суметь заинтересовать наш регион, превратить МФЦА в центр предоставления финансовых услуг в рамках «экономического пояса Шелкового пути». Необходимо занять эту нишу и начать постепенно развиваться. Мы надеемся на участие международных финансовых организаций, крупных бизнесменов, которые придут в Казахстан и убедятся, что здесь можно работать. Уверен, что при всесторонней поддержке деятельность в рамках данного проекта будет интересной, — отметил Назарбаев.

Напомним, идея создания международного финансового центра «Астана» была выдвинута президентом Казахстана в марте 2015 года, когда глава государства презентовал проект «5 институциональных реформ», в том числе «улучшение инвестиционного климата». Соответствующий указ Нурсултан Назарбаев подписал 19 мая 2015 года.

«Мы уверены, что финансовый центр «Астана» станет ядром финансовой инфраструктуры Казахстана, дальнейшим финансовым хабом для всего Центрально-Азиатского региона. При этом Алма-Ата, в которой расположено большинство финансовых институтов Казахстана, продолжит оставаться центром концентрации финансовых услуг и финансового посредничества внутри страны. Все эти меры призваны обеспечить нам долгосрочное, устойчивое развитие. Мы на это надеемся», — рассказал Назарбаев на VIII Астанинском экономическом форуме 22 мая 2015 года.

В последующем создание МФЦА было включено в стратегию «100 конкретных шагов. Современное государство для всех». Согласно стратегии, МФЦА станет 70-м шагом по достижению поставленных целей. Данный центр будет функционировать на основе международного права, основным языком в его работе станет английский, а его участники будут освобождены от нескольких налогов.

К созданию центра планировалось привлечь шейхов из Дубая.

«Мы строим большой «ЭКСПО-2017». После окончания выставки все эти зоны, помещения очень подойдут для этого центра. Все эти помещения заменяются, и всё это будет там размещено, всё будет там красиво. Национальный банк там должен быть. Это большая работа. Законодательство по финансовому центру должно составляться на иностранном языке. По примеру Дубая необходимо внедрить принцип инвестиционного резидентства, а клиентские отношения перевести в нормативно-правовое и договорное регулирование. С шейхом Дубая, господином Рашидом Мухамадом, я лично переговорил, наша делегация там была, будем перенимать их опыт. Не надо изобретать велосипед. С их помощью начнём его создавать. У нас будет совсем другое законодательство, собственный закон, всё там будет работать по иностранному праву», — рассказал Назарбаев в мае 2015 года.

Позже сообщалось, что в течение 2016−2017 г.г. должна быть создана инфраструктура для МФЦА, привлечены международные инвесторы и внесены соответствующие изменения в законодательство. Сам же центр начнет работу с 1 января 2018 года.

Предполагается, что в рамках МФЦА до 2025 года в экономику Казахстана может быть привлечено до 351 млрд долларов (22,8 трлн руб.) инвестиций. Объем рынка по управлению активами способен достичь 123 млрд долларов (7,9 трлн руб.), а объем исламского финансирования может составить более 40 млрд долларов (2,6 трлн руб.) При этом на базе МФЦА планируется создать более 2300 высокопрофессиональных рабочих мест.