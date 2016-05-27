Магаданская область, 27 мая, 2016, 07:05 — ИА Регнум. Магаданцы сообщили полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, что причина неадекватных цен на авиабилеты — отсутствие государственного контроля за ценообразованием авиакомпаний. По мнению активистов-общественников, решение проблемы с высокими тарифами — в субсидировании билетов для всех пассажиров, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Авторы в своем письме к Трутневу говорят о том, что из-за высоких авиатарифов в отпускной период (50−60 тысяч рублей в Москву и обратно) большая часть жителей области оказывается невыездной, если дорогу не оплачивают на работе.

«Авиакомпании, получая сверхприбыли на наших рейсах, вносят решающий вклад в сокращение числа жителей региона, а это прямо противоречит государственной политике закрепления людей на Дальнем Востоке», — считают члены Общественной палаты региона. Кроме того, добавляют они, авиатарифы разоряют бюджетные и частные организации, а малому бизнесу они вообще не под силу.

Причину неадекватно высоких цен на авиабилеты члены ОПМО видят в отсутствии государственного контроля за ценообразованием авиакомпаний, так как рыночные механизмы в условиях, когда авиация — единственный транспорт, не работают.

«Палата видит решение проблемы в субсидировании авиабилетов для всех пассажиров. Такое субсидирование может быть как прямым, так и косвенным — через установку государством предельных авиатарифов и предоставлением авиакомпаниям, которые не будут превышать заданную планку, налоговых льгот. Мы считаем, что решить проблему системно возможно только на федеральном уровне. От решения этой проблемы зависит, будут ли люди жить на Крайнем Северо-Востоке России или будут продолжать уезжать отсюда в другие районы страны навсегда», — призывают авторы обращения.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, осенью 2015 года в Магаданской области после банкротства «Трансаэро» ситуация с авиаперевозками не только не ухудшилась, но и стала лучше.

Авиакомпания-монополист не снижала цены даже осенью, после окончания отпускного сезона. Так, рейс в Москву и обратно экономклассом стоил 45 тысяч рублей. С уходом с рынка «Трансаэро» магаданцы имели возможность летать в Москву и обратно минимум за 23 тысячи рублей.

При этом магаданцы тогда не верили в постоянство авиаперевозчиков.

«Системно ситуация с авиаперевозками в регионе не решена. Всегда можно ждать, что исчезновение и уход одного перевозчика приведет к ценовому беспределу со стороны оставшихся. Удивляет, что на хлеб, например, нельзя поднять цены за ночь в 2 раза, на электричество нельзя, да ни на что более-менее социально значимое. А авиация находится в ценовом вакууме, это отрасль, где все можно. Хочешь, 60 нарисуй, хочешь — 30, без всяких реальных оснований. Если в целом, то, конечно, опасения остаются, что те компании, которые сейчас у нас будут работать, тоже договорятся и будут держать завышенные цены», — говорил лидер ОП Яков Радченко.