Москва, 25 мая, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Украина рассматривает фашистский сценарий при взаимодействии с населением Донецкой и Луганской народной республик, считает политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 24 мая в эфире программы Вести. doc на телеканале Россия 1. Однако, по его мнению, как только Киев начнёт репрессии, режиму Порошенко придёт конец.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

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«Мы существуем в условиях украинского радикализма, в условиях обострения оттуда. У Кремля не стоят праворадикальные группы, орущие, что Путин капитулянт, требующие немедленного ввода войск. Нет этого, а там (прим. ИА REGNUM — на Украине) это есть», — подчеркнул Кургинян.

По его мнению, сегодня на Украине имеет место уже не низкотемпературный, а среднетемпературный конфликт, причём совершенно ясно, кому это нужно. При этом есть три сценария для последующей политики Киева.

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В первом случае, если власти хотят более или менее мирно кооптировать население, которое перед этим бомбили, нужно пойти на глубочайшие уступки, предоставить этому населению соответствующие права, чтобы оно не боялось, что это произойдёт снова.

«Если вы считаете население чужим, вы должны его отделить, сказать, что это гангрена, это не наше. Вы рассматриваете третий сценарий. Вы хотите взять это население, Донецкие и Луганские корпуса, которое уже умылось кровью, хотите сказать ему: «Лежать. Сепаратисты. Мерзавцы. К нам». То есть вы хотите создать репрессии в объёме 7-миллионого населения. Если вы берёте третий вариант и начинаете эти репрессии, то это фашистское государство. Но раньше, чем вы это начнёте, кончится режим Порошенко и многое другое», — резюмировал политолог.