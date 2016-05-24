Минск, 25 мая, 2016, 00:01 — ИА Регнум. В Минске 24 мая «Белорусский республиканский союз молодежи» представил свой вариант «вышиванки», сообщает официальный сайт БРСМ со ссылкой на госинформагентство БелТА, которое, в свою очередь, ссылается на ЦК БРСМ.

brsm.by Значек БРСМ

«В основе вышиванки — изображение на белом фоне красных яблок среди зеленых ветвей как символа молодости и творчества. «Яблоко с древних времен в славянской культуре является плодом, символизирующим достаток, миролюбие, вечную молодость. К слову, связь между яблоком и яблоней имеет особое значение. Она отражает преемственность поколений, стремление детей продолжать дела своих родителей», — сказали в БРСМ. Новый проект, по сути, является продолжением акции БРСМ «Наш год — наш выбор!» 2015 года, в которой сочетается история, культура, традиции и современность», — сказано в публикации.

Пропрезидентская организация проинформировала также: «Майку-поло помогли разработать участники конкурса «100 идей для Беларуси» — первый бренд №1 в мире машинной вышивки Fainy. by».

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко объявил 2016 год «Годом культуры», в рамках которого БРСМ предписано провести «День вышиванки», который до этого проводила русофобствующая прозападная оппозиция. Испытывая хронический кризис идей, «илеологическая вертикаль» постсоветской республики занимается откровенным плагиатом у националистов, которые, в свою очередь, ретранслируют созданный за рубежом «креатив».

Напомним, в конце апреля в минской «Национальной школе красоты» проводился «фестиваль-конкурс «Этна Стыль» («Этно Стиль»), целью которого стала популяризация «вышиванки». До этого власти Белоруссии в рамках политики «белорусизации» пытались популяризировать разработанный в Польше бюджетный вариант домотканой сорочки с вышивкой орнамента — «вышимайку», представляющую собой печать орнамента на футболке. Параллельно прозападная оппозиция пыталась заявить о коммерческом успехе производства нижнего белья с орнаментом, часов с орнаментом и символикой националистов, а также других изделий. Более масштабными стали такие проекты, как перевод «на мову» сети АЗС и проведение спортивно-досугового мероприятия для белорусскоязычных «Кубок языка».