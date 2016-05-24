Минск, 24 мая, 2016, 19:46 — ИА Регнум. Кандидаты в депутаты должны находиться в окружении «флажков» и действовать в той «колее», которую определит руководство постсоветской республики. Об этом 24 мая на совещании по организации работы по подготовке и проведению парламентской кампании заявил Александр Лукашенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вики Стоунбридж, из серии «Отклики на Высоцкого» Охота на волков

Руководитель постсоветской республики заявил о необходимости определения критериев тех депутатов, которых нынешнее политическое руководство постсоветской республики желает видеть в Национальном собрании. Лукашенко заявил, что «не важно, к каким политическим «плыням» (течениям) принадлежит потенциальный «народный избранник» — важно, чтобы он устраивал власти, у которых к кандидатам в депутаты есть определённые требования.

«Результатом сегодняшнего совещания должны стать выработка критериев, — заявил Лукашенко. — Тех флажков, той колеи, в которых должны двигаться кандидаты в высший законодательный орган».

Поясняя, он отметил, что «никто не станет оспаривать», что одним из критериев будущего депутата «должен явиться вопрос независимости нашего государства». «Если кто-то выступает против — мы им должны просто объявлять войну!», — подчеркнул он.

Ещё одним критерием он назвал «повышение благосостояния наших людей», отметив: «Если кто-то задумает проводить какие-то непонятные радикальные шоковые реформы в ущерб жизни наших людей — мы должны объявлять таким кандидатам войну. И вот таких ряд критериев мы должны выработать».

Помимо критериев народного волеизъявления по версии бюрократии важным вопросом стало трудоустройство отбывших свой срок от звонка до звонка заседаний Национального собрания. Их полномочия истекают в октябре, а в сентябре должен завершиться процесс формирования нового состава двухпалатного органа. Часть нынешних «палаточников» (членов нижней Палаты представителей Нацсобрания), по мнению бессменного руководителя постсоветской республики, настолько хорошо себя зарекомендовала, что может рассчитывать на административный ресурс во время парламентской кампании 2016 года и место в новом составе госоргана.

«Я бы попросил органы власти через соответствующие структуры, с которыми вы, в общем-то, работаете, чтобы мы поддержали кандидатов очень профессиональных и опытных», — сказал Лукашенко.

«Это они будут, в основном, организовывать работу и нижней, и верхней палаты парламента», — уточнил руководитель постсоветской республики.

«Надо на таких кандидатов делать ставку. Если нужна им будет поддержка — значит, надо их поддержать», — распорядился он.

Лукашенко отметил, что «выборы должны быть объявлены не позднее 10 июня» (ориентировочно 7 июня) и состояться 11 сентября в случае ППНС и до 18 сентября в случае СРНС. При этом он не исключил, что в Палату представителей могут попасть не только представители созданных в его поддержку и финансируемых из госбюджета «общественных» организаций, но также представители номинальной оппозиции, заслуживших возможность носить депутатский значок, получать жалование (о размере которого «ляхтарат» знать не должен) и голосовать от имени народа за присланные из Администрации президента документы.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия всегда признавала любые итоги избирательных кампаний в Белоруссии — в отличие от ЕС и США, которые с середины 90-х не признали соответствующей европейским стандартам демократии ни одну кампанию в постсоветской республике. Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина 17 мая заявляла, что официальный Минск может усовершенствовать некоторые процедуры в соответствии с рекомендациями БДИПЧ ОБСЕ, но не будет изменять законы. В свою очередь Александр Лукашенко 24 мая заявил, что законы «подчистили», но изменений в Конституцию вноситься не будет, и парламентская кампания 2016 года состоится по нормам белорусского законодательства.

Также сегодня, 24 мая представители прозападной оппозиции в Белоруссии заявили, что «власти Белоруссии, очередной раз фальсифицируя выборы, назначат депутатами Палаты представителей граждан, которых попытаются выдать за представителей оппозиции». Оппозиционеры подписали в Брюсселе совместное заявление «Единая позиция демократических сил по условиям проведения парламентской кампании в Белоруссии», причём экс-кандидат в президенты Белоруссии от «конструктивной оппозиции» Татьяна Короткевич, уличённая в фальсификации подписей во время президентской кампании 2015 года, отказалась подписывать данный документ.

Эксперты разделились в оценках её перспектив стать «палаточницей», отметив «железные» шансы у пропрезидентских РОО «Белая Русь», «Белорусского республиканского союза молодёжи», «Федерации профсоюзов Белоруссии», «Белорусского союза женщин» и некоторых ветеранских организаций, а также возможность проведения в ППНС членов «Либерально-демократической партии Белоруссии». Политологи также констатировали: как и в случае президентской кампании 2015 года, в нынешней кампании не будет явлено «пророссийских» партий по причине отсутствия таковых, а это значит, что-либо Нацсобрание снова будет «стерильным», либо для имитации плюрализма в него будут введены представители GONGO. Как правило, списки будущих членов ППНС оппозиционная пресса публикует задолго до официального объявления итогов Центризбиркомом.