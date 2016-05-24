Минск, 24 мая, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Представители прозападной оппозиции в Белоруссии не считают парламентскую кампанию 2016 года демократическими выборами. Об этом они заявили в Брюсселе, а также опубликовывали 24 мая документ под названием «Единая позиция демократических сил по условиям проведения парламентской кампании в Белоруссии».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На перепутье

В Брюсселе «белорусские демократические лидеры» приняли участие в слушаниях Комитета по международным делам Европарламента, сообщил пресс-службе незарегистрированной в Белоруссии партии «Белорусская христианская демократия» сопредседатель данной партии Виталий Рымашевский. В мероприятии также приняли участие представители других оппозиционных партий и организаций — Юрий Губаревич, Сергей Калякин, Татьяна Короткевич, Анатолий Лебедько, Владимир Некляев, Николай Статкевич, Алексей Янукевич, которые, помимо представительницы гражданской кампании «Говори правду» (Короткевич), выступили с единой позицией по вопросу парламентской кампании в постсоветской республике.

«Позиция демократических сил Белоруссии была единая: власти Белоруссии, очередной раз фальсифицируя выборы, назначат депутатами Палаты Представителей граждан, которых попытаются выдать за представителей оппозиции. Для нас подобный подход является абсолютно неприемлемым, так как он только законсервирует ситуацию отсутствия реальных выборов в Белоруссии», — цитирует Рымашевского пресс-служба БХД.

В опубликованном тексте совместного заявления «Единая позиция демократических сил по условиям проведения парламентской кампании в Белоруссии» сказано о вынужденной демонстрации руководством Белоруссии желания учитывать рекомендации БДИПЧ ОБСЕ. «Изменена тактика поведения властей — от заявлений о совершенстве и демократичности избирательного процесса в Белоруссии и полного непринятия рекомендации ОБСЕ / БДИПЧ до демонстрации якобы доброй воли и разговоров о возможных переменах — является определенным шагом вперёд», — сказано в документе.

Оппозиционеры отметили, что «реальные шаги и обещанные изменения идут в разрез с духом и буквой рекомендаций международного сообщества и демократической общественности Белоруссии». Главная проблема избирательного процесса в Белоруссии, по их мнению — это непрозрачный подсчет голосов.

Подписанты заявили о необходимости приоритетного включения представителей политических партий и всех кандидатов в состав, прежде всего, участковых избирательных комиссий (УИК), а также и вышестоящих комиссий с равными правами для всех. В документе также сказано о необходимости «публичного оглашения выбора отдельно по каждому избирательному бюллетеню» и «реальной возможности для наблюдателей, международных и национальных в равной степени, наблюдать за всеми аспектами избирательного процесса на всем его протяжении, за голосованием, подсчетом и подведением итогов». Обещанная главой Центризбиркома Белоруссии Лидией Ермошиной возможность наблюдать за подсчётом бюллетеней не является решением проблемы, уверены подписанты документа.

Ещё одной проблемой выборного процесса названы «манипуляции властями со списками избирателей» и решить её поможет опубликование общереспубликанского публичного реестра избирателей с разделением на округа. Кроме того, «наблюдатели должны иметь право ознакомиться с содержанием списков избирателей и получить заверенную копию протокола об итогах», считают оппозиционеры.

Третьим пороком избирательного процесса в Белоруссии названо «злоупотребление процедурой досрочного голосования, которое должно быть ограниченным и носить исключительный характер только по соответствующему письменному запросу». Устранение всех трёх проблем названо лишь первоочередными шагами в числе.

«Приведение всего избирательного законодательства Белоруссии в соответствие с международными демократическими нормами должно быть сделано с широким публичным участием ОБСЕ / БДИПЧ, Венецианской комиссии Совета Европы, а также и прежде всего демократических политических партий и НГО в течение ближайших 12 месяцев», — считают авторы документа.

«Существует опасность, что власти, отклонив предложения ОБСЕ / БДИПЧ и не сделав реальных шагов по демократизации и повышения прозрачности избирательного процесса, назначат депутатами Палаты представителей граждан, которых попробуют выдать за представителей оппозиции. Для нас подобный подход является абсолютно неприемлемым, который только законсервирует ситуацию отсутствия реальных выборов в Белоруссии», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая Александр Лукашенко провёл совещание по подготовке и проведению парламентской кампании 2016 года, заявив, что «законодательство Белоруссии соответствует международным принципам, учитывает сложившиеся в стране правила, традиции проведения выборов». Он также сообщил: «Не вижу необходимости трогать Конституцию».

Представители ряда структур ЕС заявили о важном значении парламентской кампании в Белоруссии для улучшения отношений постсоветской республики с Западом. До этого, с середины 90-х Запад не признал ни одну выборную кампанию в Белоруссии соответствующей европейским стандартам выборов. Тем не менее, по итогам президентской кампании 2015 года США и ЕС ограничили применение санкций к официальному Минску.