Екатеринбург, 24 мая, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Приговор свердловскому фотографу Дмитрию Лошагину будет пересмотрен. Соответствующее решение принял Верховный суд России.

anita_ivansone Приговор за убийство

Как говорится на сайте суда, приговор районного суда отменён.

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Сам Лошагин сейчас отбывает срок в одной из колоний. Он был признан виновным в убийстве своей супруги и осуждён к 10 годам колонии строгого режима. Приговор был вынесен 24 июня 2015 года. Сам он не признал своей вины.