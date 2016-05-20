Москва, 20 мая, 2016, 22:37 — ИА Регнум. Действующий контракт на поставку российского газа в Белоруссию основан на действующем межправительственном соглашении, которое не предусматривает перехода на равнодоходные цены с 1 января 2016 года и, соответственно, нет оснований для снижения цены на поставляемый в постсоветскую республику газ. Об этом 20 мая в интервью телеканала «Россия 24» заявил министр энергетики России Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ситуация абсолютно понятная и простая, — рассказал министр о сути противоречий. — Формула цены работала, действительно, много-много лет и она складывается в соответствии с межправсоглашениями из цены на газ в Ямало-Ненецком автономном округе в России плюс транспортировка до Белоруссии, которая тоже оговорена соответствующей формулой цены».

«Поэтому никаких в этой связи изменений не происходило. И контракт, который сегодня действует на поставку газа, он подразумевает исполнение этого контракта в соответствии с этой ценой. Поэтому сейчас спор идет в основном из-за цены, из-за различной трактовки перехода на равнодоходность — то есть белорусская сторона с учетом падения цен сегодня, конечно, ей наиболее выгодно получать газ в соответствии с равнодоходными ценами. Но наше действующее межправсоглашение не предусматривает такого перехода с 1 января 2016 года», — констатировал глава Минэнерго РФ.

Новак сообщил также: «В рамках ЕАЭС и создания единого газового рынка у нас предусматривается разработка соответствующей концепции в период до 2017 года и переходный период до 2025 года — о создании единого энергетического газового рынка в рамках Евразийского экономического союза. Поэтому мы сейчас с нашими белорусскими коллегами продолжаем диалог, консультации по этому поводу и, думаю, что придем к общему мнению».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Белоруссии с 2015 года пытается уговорить российских коллег сделать цену на газ для постсоветской республики дешевле. Очередной раунд переговоров состоялся 17 мая в Москве и завершился безрезультатно. Дочерняя белорусская компания «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь» обратилась в Арбитражный суд при «Белорусской торгово-промышленной палате», пытаясь взыскать задолженность за проданную белорусским госпредприятиям продукцию. Совмин Белоруссии наличие долга категорически отрицает, а госпредприятия постсоветской республики отказываются платить за фактически потреблённый газ, ссылаясь на руководство республики, по мнению которого с 1 января 2016 года продукция «Газпрома» должна стоить дешевле.

Министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик считает, что по итогам последней встречи Москва начинает понимать, почему российский газ должен поставляться в постсоветскую республику со значительным уменьшением цены. В правительстве РФ считают, что лучше знают свою позицию. Тем временем альтернативных поставщиков у правительства Белоруссии фактически нет: проект строительства СПГ-терминала на Украине провалился, а контракт с поставщиками дорогого норвежского газа через новый терминал в литовской Клайпеде не заключён.