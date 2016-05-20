Москва, 20 мая, 2016, 12:37 — ИА Регнум. В условиях повышенного интереса жителей России к отдыху внутри страны важно предложить разнообразные виды отдыха, доступные максимально большому числу граждан. Активный туризм имеет огромный потенциал, так как доступен людям различного уровня дохода и может развиваться в любом регионе России. Об этом говорилось на открытии выставки «Открой свою Россию» в Москве, сообщили в Ростуризме.

Туризм — лучший отдых

Цель выставки «Открой свою Россию» — максимально полно представить возможности активного туризма в регионах, привлечь внимание путешественников к природным достопримечательностям страны, стимулировать интерес инвесторов к развитию туристской инфраструктуры.

«Внутренний туризм в России развивается высокими темпами. Мы видим высокий спрос, однако по-прежнему наблюдается ярко выраженная сезонность отдыха в России. При этом те регионы, которые летом переживают пиковую нагрузку, достаточно слабо загружены в остальное время года. Хотя большинство из них имеет возможность привлечь гостей в межсезонье за счет активного отдыха. Важно создать качественную инфраструктуру, конкурентоспособные предложения, и тогда, убежден, спрос на подобные туры будет расти», — отметил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Напомним, на территории России находятся 41 национальный парк и 103 заповедника. Представлены разнообразные климатические зоны: от арктической до субтропической. Самые популярные туристические маршруты: горы Северного Кавказа, озеро Байкал, долину гейзеров и вулканы на Камчатке, озера и горы Карелии, Алтай, степи Тувы, Арктику, Урал.

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Как сообщало ИА REGNUM, структура российского туризма коренным образом изменилась: количество внутренних турпотоков в 2015 году возросло на 20−25%, въездных — на 16%. Также сократился на 31,4% выездной туризм. В России развивают несколько направлений туризма — в частности познавательный, сельский и автотуризм.

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